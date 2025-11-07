Yeni TOGG tüm otomobil satışlarında ilk 10'a girdi

TOGG'un yeni modeli T10F, geçen ay elektrikli araç pazarında en çok satılan araç olurken, tüm otomobil satışlarında da 10'uncu sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında ise Volkswagen Taigo yer aldı. Yerli otomobil, geçen ay 2 bin 532'lik satışla elektrikli otomobil pazarında liderliğe yükselirken, en yakın takipçisi de bin 623 satışla Togg T10X oldu. Bu araçları bin 46 ile KG Mobility, 870 ile Volvo, 841 ile KIA izledi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre; Ocak-Ekim döneminde otomobil satışları yüzde 10.98 artarak 833 bin 382, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7.23 yükselerek 210 bin 414 oldu.