TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi” başvuruları 10 Kasım’da başlıyor

“Yüzyılın Konut Projesi”ne başvurular 10 Kasım’da e-Devlet üzerinden alınacak. Başvurularda yoğunluk yaşanmaması için ilk 5 gün TC kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı sistem uygulanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında başvuruların, 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacağını duyurdu. 81 ilde toplam 500 bin konutun inşa edileceği projeye başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla, önceki kampanyalarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak.

İLK GÜN '0' OLANLARA
Bu kapsamda başvuruların ilk günü 10 Kasım'da, TCKN'nin son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak. Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak.

ANKARA'DA 21 İZMİR'DE İSE 11 İLÇEDE EV YAPILACAK
500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu. İstanbul'da, 100 bin sosyal konut yapılırken; Ankara'da 30 bin 823 konut Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak. İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi. Bursa'da 17 bin 225 konut Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.

SAHTE SİTELERE ERİŞİM ENGELİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gelen şikayetler üzerine harekete geçen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), "TOKİ İlk Evim", "500 bin sosyal konut" gibi başlıklarla açılan sahte sayfalara erişim engeli getirdi.

KİM, NE ZAMAN BAŞVURACAK?

SON RAKAM TARİH
"0" olanlar 10 Kasım
"2" olanlar 11 Kasım
"4" olanlar 12 Kasım
"6" olanlar 13 Kasım
"8" olanlar 14 Kasım

