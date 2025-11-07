E-ihracata 500 milyon liralık dev destek paketi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ihracatçılar için hazırlanan destek paketini açıkladı. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla düzenlenen "Ankara e-İhracat Zirvesi"nde konuşan Bolat, "Türk Eximbank'ımız Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızın garantisiyle İGE kefaletli olarak hazırlanan e-ihracat destek paketi adında bir kredi programının da müjdesini veriyoruz. Türk Eximbank, e-ihracatçılarımız için yüzde 100 İGE kefaleti sayesinde başka bir kefalete ihtiyaç duymaksızın, azami 6 ay ana para ödemesiz ve azami 12 aylık olmak üzere toplam 500 milyon liralık bir kredi paketi hazırladı" dedi.

TEŞVİKLERE DİJİTAL TAKİP

Bolat, ayrıca Dijital Teşvik Takip Modülü hazırladıklarını, böylelikle teşvik başvurusunun dijital olarak takip edilmesinin mümkün olacağını söyledi. Türkiye'nin geçen yıl 6.5 milyar dolar olan e-ihracatının toplam ihracattaki payının yüzde 2.7'ye ulaştığını dile getiren Bolat, "Amacımız, 2030'lu yıllarda, Türkiye e-ihracatını toplam ihracatın yüzde 10'una ulaştırmak. Bizim e-ihracatçılara desteğimiz tamdır" dedi.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ YAPILACAK

Zirvede, Ticaret Bakanlığı, Türk Eximbank ve İGE AŞ arasında "e-İhracatın Finansmanı İşbirliği Protokolü", İhracat Akademisi, TOBB ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında "İhracat Akademisi Eğitim İşbirliği Protokolü", TİM ve Asset Worldwide Express arasında "TİM Lojistik e-İhracatın Finansmanı İşbirliği Protokolü" imzalandı



HEDEF TÜRKİYE'NİN İLK 10'A GİRMESİ

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de Türkiye'yi en çok ihracat yapan ilk 10 ülke içine sokmayı hedeflediklerini ifade etti. Bu doğrultuda teknoloji, AR-GE, inovasyon, tasarım ve markalaşmanın kaldıraç etkisini kullanmak zorunda olduklarını dile getiren Gültepe, geçen yıl toplam ihracatın 6.5 milyar dolarlık bölümünü e-ihracatla gerçekleştirdiklerini, bu dönemde ayakkabıda e-ihracatın payının yüzde 25'lere kadar çıktığını söyledi.



2030'da e-ihracatın payını en az yüzde 10'lara rahat şekilde çıkarabileceklerini ifade eden Gültepe, zirve kapsamında Asset Worldwide Express ile imzaladıkları protokol kapsamında ihracatçıların dünya pazarına hızlı ve uygun maliyetle erişebileceklerini, ürünlerini Avrupa, Amerika ve Orta Doğu başta olmak üzere geniş bir coğrafyaya indirimli fiyatlarla gönderebileceklerini kaydetti.