Bakan Bayraktar: “Türk Yolu enerjide dengeleri değiştiriyor”

Türkiye, enerjide de büyük adımlar atıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk Yolu'nun Türkiye'nin yüzyıllar boyunca şekillenen hizmet anlayışı ve devlet geleneğini yansıttığını, bu anlayışın dünyanın geleceğini de aydınlatma gücünü simgelediğini belirtti.



Karadeniz'deki gaz üretiminin artmasının ve yenilenebilir enerji kaynaklarının büyümesinin Türkiye'nin bölgesel enerji ticaretindeki rolünü genişleterek, ithalat bağımlılığını azalttığını kaydeden Bayraktar, "Son yıllarda, enerji sektöründeki yabancı yatırımlar 100 milyar dolara ulaşmış olup her yıl Türkiye ile sınırlı kalmayıp farklı yerlerdeki ikili ve çok taraflı işbirlikleri aracılığıyla Türkiye'nin ötesine de uzanan yeni uluslararası ortaklıklar başlatıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Bayraktar, Türk Yolu'nun dengeleri değiştirdiğini belirterek şöyle konuştu: Politikalarımız, yurt içinde ve yurt dışında esnek, uygulanabilir ve güvenilir enerji rotaları oluşturmamızı sağlıyor. Karadeniz'de üretimi artırırken Macaristan, Libya, Pakistan, Irak, Somali ve daha birçok ülkedeki uluslararası ortaklarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz.