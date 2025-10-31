Turizmde yeni rekor yolda

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ülkemizin 2024 yılında 62.3 milyon ziyaretçi sayısı ve 61.1 milyar dolar turizm geliri sağladığını, sektörün her sene kendi rekorunu kırarak hak ettiği karşılığı aldığını belirterek, "2025 yılı geride kalan aylarına ait veriler de ülkemizin bu yılki turizm hedeflerine ulaşacağını göstermektedir" dedi. Ülkemizin turizm için elverişli bir destinasyon olduğuna dikkat çeken Ersoy, "2024 yılı dünya turizm verilerine döndüğümüzde, 1.5 milyarlık uluslararası turizm hareketliliğinin 747 milyonunun Avrupa'da, 316 milyonunun ise Asya'da yaşandığını görmekteyiz. Bu noktada Türkiye; Fransa, İspanya ve İtalya gibi Avrupa ülkeleri dünyada en fazla yabancı ziyaretçi alan ülkeler sıralamasında ilk 5'in içerisinde yer almaktadır" diye konuştu.