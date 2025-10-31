Eski tip ehliyet için süre bitiyor

Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre bugün sona eriyor. Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin bugün de yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz olacak. Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek.



31 Ekim'e kadar ehliyet yenilendiği takdirde bu işlem için fazladan 7 bin 423 lira 60 kuruşluk ödeme yapılmasına gerek kalmayacak. Düne kadar ehliyetini yenileyenlerin sayısı 36 milyon 216 bin 16'ya ulaştı. 1 milyon 843 bin 722 kişi eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam ediyor. Yenileme için nüfus müdürlüklerine başvuranların sayısında artış görüldü. Son 10 günlük dönemdeki iş günlerinde 129 bin 536 kişi ehliyetini yeniledi