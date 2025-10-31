PODCAST CANLI YAYIN

Asgari ücret herkese yansıyacak! İşsizlik maaşı, stajyer ödemesi, tazminat...

Yeni asgari ücret heyecanı başlarken, belirlenecek tutar çalışan-çalışmayan hemen herkese etki edecek. İşsizlik maaşından stajyer ödemesine, asgari ücretlinin rapor parası ve tazminatına kadar pek çok kazanç değişecek

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Asgari ücret herkese yansıyacak! İşsizlik maaşı, stajyer ödemesi, tazminat...

Milyonlar yeni yıla yeni gelirle başlayacak. 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak asgari ücret Aralık ayında belirlenecek. Yapılacak artış sadece asgari ücretlilere değil, hemen herkese yansıyacak. İşte asgari ücretle artacak bazı kazançlar...

Tek ücret 10 kazanç (AA)Tek ücret 10 kazanç (AA)

1- ÜCRETLER: Yeni asgari ücret tüm çalışanları etkileyecek. Asgari ücretlilerin maaşı artarken, daha yüksek kazananların da zam oranları işverenleri tarafından belirlenecek.

Tek ücret 10 kazanç (AA)Tek ücret 10 kazanç (AA)

2 - İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ: Annelere doğum izninde 112 gün için en az 64 bin 724 lira rapor parası yani iş göremezlik ödeneği ödeniyor. Hastalanan çalışanların günlük rapor paraları da yatarak tedavide 433,43, ayakta tedavide 577,90 lira. Asgari ücret eğer yüzde 28.5 artarsa annelere doğum iznindeyken devletin verdiği en düşük ödeme 83 bin 171 liraya çıkacak. En düşük günlük rapor parası da yatarak tedavide 556,96, ayakta tedavide 742,60 lirayı bulacak.

Tek ücret 10 kazanç (AA)Tek ücret 10 kazanç (AA)

3- YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocukta 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Anneler işverenden yarım maaş alırken, İŞKUR da çalışılmayan sürenin ücretini brüt asgari ücret üzerinden ödüyor. Bu ödemeden damga vergisi kesiliyor. İŞKUR, halen her ay için 12 bin 904 lira ödüyor. Bu tutar asgari ücret yüzde 28.5 artarsa 16 bin 581 liraya çıkacak. İşçi asgari ücretliyse ve bu ücret yüzde 28.5 artarsa işverenden de aylık 11 bin 52 lira yerine 14 bin 202 lira alınacak.

Tek ücret 10 kazanç (AA)Tek ücret 10 kazanç (AA)

4- KIDEM TAZMİNATI: En düşük kıdem tazminatı asgari ücretle artacak. Halen işten çıkartılan asgari ücretliye çalıştığı her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak yani net 25 bin 808 lira ödeniyor. Eğer asgari ücret Ocak'ta yüzde 28.5 artarsa en düşük tazminat 33 bin 163 lira olacak.

VERGİ AVANTAJI
5 -Asgari ücret kadar tutarın vergi dışı olması nedeniyle brüt ücretle çalışanlara avantaj oluşacak. Ücret geliri elde eden çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı artacak.

6- İHBAR TAZMİNATI: Asgari ücretlinin ihbar tazminatı da yükselecek. Eğer yüzde 28.5 artış olursa 6 aydan az çalışana 13 bin 137, 6 ay-1.5 yıl çalışana 26 bin 274, 1.5-3 yıl arası çalışana 39 bin 411, 3 yıl ve üstünde çalışana 52 bin 548 lira ödenecek.

Tek ücret 10 kazanç (AA)Tek ücret 10 kazanç (AA)

7- İŞSİZLİK MAAŞI: Asgari ücret ile işsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar yükselecek. İşsizlik maaşı damga vergisi kesilmiş olarak halen en az 10 bin 323, en çok 20 bin 804 lira. Örneğin asgari ücret yüzde 28.5 artarsa, işsizin eline net en az 13 bin 265, en çok 26 bin 530 lira geçecek.

8- STAJYER ÜCRETİ: Staj yapanlara ödenen en düşük ücret 20'den az personeli olan yerlerde 6 bin 631, çok personeli olan yerlerde 3 bin 315 lira. Kalfalık yeterliğini kazanan 12'nci sınıf öğrencilerine ise 11 bin 52 lira ödeniyor. Asgari ücret yüzde 28.5 artarsa, stajyerler en az 8 bin 521-4 bin 260, kalfalar 14 bin 202 lira alacak.

9- İŞ ARAYANLAR: Sosyal yardım alanlardan çalışabilir durumda olanlara, iş görüşmesi için 1 yılda azami 3 defa olmak üzere net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar yardım veriliyor. İşe yerleşmeleri halinde de brüt asgari ücretin 3'te 1'i kadar ödeme yapılıyor. Asgari ücret yüzde 28.5 artarsa iş arama yardımı 2 bin 840, işe yerleşme desteği 11 bin 139 liraya yükselecek.

BİREYSEL EMEKLİLİK
10 - Asgari ücretteki artış, BES'e devlet tarafından verilen katkıda üst limiti artıracak. Otomatik katılımda en düşük işçi payı da artacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul etti! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
Asgari ücret herkese yansıyacak! İşsizlik maaşı, stajyer ödemesi, tazminat...
TRT World Forum 2025 Başlıyor
Hüseyin Gün’ün “manevi annesi” Seher Alaçam’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
D&R
Afganistan ve Pakistan ateşkeste uzlaştı: Yeni durak İstanbul!
İdefix
Başkan Erdoğan'dan Friedrich Merz'in yanında "Gazze" mesajı: Almanya olarak soykırımı görmüyor musunuz? | "Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz"
Devrim gitti Rabia geldi! Torreira gönlünü Rabia Soytürk'e kaptırdı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Hakemlerin bahis oynaması rezillik!
TBMM Komisyonu “Terörsüz Türkiye” sürecinde sona yaklaştı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM’de “Terörsüz Türkiye” süreci için bilgi verdi
İsrail’in Google ve Amazon’la gizlice imza attı! 1.2 milyar dolarlık anlaşmada “göz kırpma mekanizması” ortaya çıktı
"Kim Milyoner Olmak İster?"de milyonluk soru heyecanı! "Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir"
Erdoğan–Merz görüşmesi Alman basınında: Bild gazetesi “Gazze tartışması”nı hazmedemedi
Kripto telefondan çıkanlar... MI6'dan İmamoğlu ve ekibine güvenlik protokolü: Murat Ongun'u CIA'e Necati Özkan mı takip ettirdi?
Başkan Erdoğan'dan Alman gazeteciye İmamoğlu ayarı! Kumarbaz hakemlere tepki: Ne gerekiyorsa yapılıyor
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında ikisi daire başkanı 4 yeni gözaltı: Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
Alman basınında gündem Şansölye’nin eşi! Türkiye ziyaretinde First Lady Charlotte Merz sürprizi
Galatasaray'a transferde iki yıldız! Victor Osimhen kankasını getiriyor
Zorbay Küçük bahis hesabı olmadığına dair suç duyurusunda bulundu