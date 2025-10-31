Asgari ücret herkese yansıyacak! İşsizlik maaşı, stajyer ödemesi, tazminat...

3- YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocukta 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Anneler işverenden yarım maaş alırken, İŞKUR da çalışılmayan sürenin ücretini brüt asgari ücret üzerinden ödüyor. Bu ödemeden damga vergisi kesiliyor. İŞKUR, halen her ay için 12 bin 904 lira ödüyor. Bu tutar asgari ücret yüzde 28.5 artarsa 16 bin 581 liraya çıkacak. İşçi asgari ücretliyse ve bu ücret yüzde 28.5 artarsa işverenden de aylık 11 bin 52 lira yerine 14 bin 202 lira alınacak. Tek ücret 10 kazanç (AA)

4- KIDEM TAZMİNATI: En düşük kıdem tazminatı asgari ücretle artacak. Halen işten çıkartılan asgari ücretliye çalıştığı her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak yani net 25 bin 808 lira ödeniyor. Eğer asgari ücret Ocak'ta yüzde 28.5 artarsa en düşük tazminat 33 bin 163 lira olacak.

VERGİ AVANTAJI

5 -Asgari ücret kadar tutarın vergi dışı olması nedeniyle brüt ücretle çalışanlara avantaj oluşacak. Ücret geliri elde eden çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı artacak.



6- İHBAR TAZMİNATI: Asgari ücretlinin ihbar tazminatı da yükselecek. Eğer yüzde 28.5 artış olursa 6 aydan az çalışana 13 bin 137, 6 ay-1.5 yıl çalışana 26 bin 274, 1.5-3 yıl arası çalışana 39 bin 411, 3 yıl ve üstünde çalışana 52 bin 548 lira ödenecek.



Tek ücret 10 kazanç (AA)



7- İŞSİZLİK MAAŞI: Asgari ücret ile işsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar yükselecek. İşsizlik maaşı damga vergisi kesilmiş olarak halen en az 10 bin 323, en çok 20 bin 804 lira. Örneğin asgari ücret yüzde 28.5 artarsa, işsizin eline net en az 13 bin 265, en çok 26 bin 530 lira geçecek.



8- STAJYER ÜCRETİ: Staj yapanlara ödenen en düşük ücret 20'den az personeli olan yerlerde 6 bin 631, çok personeli olan yerlerde 3 bin 315 lira. Kalfalık yeterliğini kazanan 12'nci sınıf öğrencilerine ise 11 bin 52 lira ödeniyor. Asgari ücret yüzde 28.5 artarsa, stajyerler en az 8 bin 521-4 bin 260, kalfalar 14 bin 202 lira alacak.



9- İŞ ARAYANLAR: Sosyal yardım alanlardan çalışabilir durumda olanlara, iş görüşmesi için 1 yılda azami 3 defa olmak üzere net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar yardım veriliyor. İşe yerleşmeleri halinde de brüt asgari ücretin 3'te 1'i kadar ödeme yapılıyor. Asgari ücret yüzde 28.5 artarsa iş arama yardımı 2 bin 840, işe yerleşme desteği 11 bin 139 liraya yükselecek.



BİREYSEL EMEKLİLİK

10 - Asgari ücretteki artış, BES'e devlet tarafından verilen katkıda üst limiti artıracak. Otomatik katılımda en düşük işçi payı da artacak.