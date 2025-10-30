Sunar Yatırım, 100’ü aşkın ülkeye ürün ihraç ediyor

Gıda, tarım ve biyoendüstri alanında faaliyet gösteren Sunar Yatırım'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Nuri Çomu, ürünlerinin bugün 6 kıtada, 100'ü aşkın ülkeye ulaştığını ve ihracat gelirlerinin 250 milyon doların üzerinde olduğunu aktardı. Özellikle Türkiye'de tek üreticisi oldukları sorbitol başta olmak üzere, dekstrin, mısır yağı ve nişasta segmentlerinde Türkiye'nin ihracat liderleri arasında yer aldıklarını söyleyen Çomu, "Adana'dan dünyaya yayılan üretim zincirimiz ile yerelden beslenip küresel pazarlarda büyüyoruz. Bizim için globalleşme, yerel değerleri dünyaya taşımak demek. Yatırımlarımızın merkezinde hem bölge kalkınması hem de uluslararası rekabet gücü bulunuyor" dedi.