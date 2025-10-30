PODCAST CANLI YAYIN

2026 fintek gündeminin tüm detayları bu webinarda!

Turkuvaz Medya Grubu’nun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından düzenlenen “Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi” 31 Ekim günü saat 11:00’da online olarak gerçekleşecek.

Giriş Tarihi:
2026 fintek gündeminin tüm detayları bu webinarda!

Para Dergisi'nin Vakıf Katılım ana sponsorluğunda düzenlediği Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nin 14'üncüsü "2026 ve Ötesi: Fintek Ekosisteminin Yol Haritası" ana temasıyla gerçekleşecek.

Ödeme sistemlerinin bugünü ve yarını, yapay zeka ve yeni teknolojilerin entegrasyonu, yatırımcıların gündemi gibi konuların ele alınacağı webinar sektörünün önderlerini ağırlayacak.

Turkuvaz Dergi Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur'un açılış konuşmasıyla başlayacak olan webinar MyGini Kurucusu Mehmet Sezgin'in Ödeme Sistemlerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği konulu konuşmasıyla sürecek. Arkasından TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak "Finansal Teknolojilerin Yol Haritası" başlıklı özel oturumu gelecek.

Sentez Medya Kurucusu ve Para Dergisi Yazarı Musa Savaş moderatörlüğündeki "Yatırımcıların Penceresinden Ekosistem" başlıklı panele ise Aktif Ventures Genel Müdürü Yasemin Evsahibioğlu, 212 NexT Yönetici Ortağı Çağlar Urcan ve Simya VC Yönetici Ortağı Selma Bahçıvanoğlu katılacak.

Figopara Kurucusu Koray Bahar'ın yapay zekanın finteklerin iş modellerini anlatacağı özel bir oturumunun ardından Vatut Teknoloji Kurucu Ortağı & Para Dergisi Yazarı Doç Dr. Ali Efe İralı'nın moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde NeoHub Genel Müdürü Gürhan Çam, Hesap Genel Müdür Yardımcısı Lütfi Kalaycı ve Lidio Kurucu Ortağı ve CEO'su Emre Güzer, 2026 gündemini konuşacak.

Yeni Nesil Girişimcilik Webinarı, www.yeninesilgirisimcilik.com adresinden izlenebilecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Friedrich Merz'in yanında "Gazze" mesajı: Almanya olarak soykırımı görmüyor musunuz? | "Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz"
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul edecek! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan Alman gazeteciye İmamoğlu ayarı! Kumarbaz hakemlere tepki: Ne gerekiyorsa yapılıyor
Külliye'de ilginç anlar! Almanya Şansölyesi Friedrich Merz duracağı yeri şaşırdı
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında ikisi daire başkanı 4 yeni gözaltı: Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
İdefix
Alman basınında gündem Şansölye’nin eşi! Türkiye ziyaretinde First Lady Charlotte Merz sürprizi
İsrail’in Google ve Amazon’la gizlice imza attı! 1.2 milyar dolarlık anlaşmada “göz kırpma mekanizması” ortaya çıktı
Galatasaray'a transferde iki yıldız! Victor Osimhen kankasını getiriyor
TBMM'de "Terörsüz Türkiye" gündemi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yapacak
Hollanda’da seçim çıkmazı! Kim kazandı kim kaybetti? Kimse birbirini koalisyonda istemiyor
Son dakika: MSB'den haftalık rapor! Eurofighter Typhoon uçağının proje bedeli belli oldu | "Gazze Görev Gücü" ve PKK-SDG mesajı
Zorbay Küçük bahis hesabı olmadığına dair suç duyurusunda bulundu
TORBA YASAYLA EMEKLİYE YENİ HESAP: SSK BAĞ-KUR'a primde 9 kat uygulaması, maaş zammı, borçlanmada asgari ücret etkisi yolda!
CHP'de Muhittin Böcek bombası! İtirafçı mı olacak? Açıklama geldi
Eski tip ehliyet için son saatler! Tarihi kaçıran 7 bin 438 TL ödeyecek! İşte yenileme işlemleri ve gerekli belgeler
CHP'nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı
İtirafçı olmuştu! Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasalarından Adem Soytekin yeniden tutuklandı... İşte sebebi!
"Kuruluş Orhan" ilk bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor