Yastık altı biriktiren baksın! ALTIN uçtu mu çakıldı mı? Gram, çeyrek, yarım, tam, ONS altın yeni tablo

Yatırımcıların radarında olan altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Hafta boyunca dalgalı bir grafik çizen sarı metal, hafta sonu da yakından takip ediliyor. 25 Ekim 2025 itibarıyla altın fiyatlarında son durum ne oldu? İşte güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları...