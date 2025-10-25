Yastık altı biriktiren baksın! ALTIN uçtu mu çakıldı mı? Gram, çeyrek, yarım, tam, ONS altın yeni tablo

PODCAST CANLI YAYIN

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik hafta kapanışında da sürüyor. Hafta boyu inişli çıkışlı bir seyir izleyen sarı metalde son fiyatlar merak konusu. Peki 25 Ekim 2025 itibarıyla altın fiyatlarında son durum ne? Hafta sonu gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yatırımcıların radarında olan altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Hafta boyunca dalgalı bir grafik çizen sarı metal, hafta sonu da yakından takip ediliyor. 25 Ekim 2025 itibarıyla altın fiyatlarında son durum ne oldu? İşte güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları...

BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI

  • Gram Altın (TL/GR)
    Alış: 5.544,31 | Satış: 5.545,35

  • 22 Ayar Bilezik
    Alış: 5.365,43 | Satış: 5.424,77

  • Altın (ONS)
    Alış: 4.111,84 | Satış: 4.112,61

  • Altın ($/kg)
    Alış: 131.538,00 | Satış: 131.562,00

  • Altın (Euro/kg)
    Alış: 153.177,00 | Satış: 153.205,00

  • Cumhuriyet Altını
    Alış: 38.233,00 | Satış: 38.626,00

  • Yarım Altın
    Alış: 19.169,00 | Satış: 19.390,00

  • Çeyrek Altın
    Alış: 9.584,00 | Satış: 9.701,00

  • Reşat Altını
    Alış: 38.265,47 | Satış: 38.658,95

  • Kulplu Reşat Altını
    Alış: 38.267,69 | Satış: 38.661,20

  • 22 Ayar Altın (TL/GR)
    Alış: 5.348,76 | Satış: 5.613,76

  • 18 Ayar Altın (TL/GR)
    Alış: 4.047,35 | Satış: 4.048,10

  • 14 Ayar Altın (TL/GR)
    Alış: 3.233,95 | Satış: 4.354,68

  • Kapalı Çarşı Ziynet 2.5
    Alış: 94.395,22 | Satış: 95.993,91

  • Kapalı Çarşı Beşli Altın
    Alış: 191.150,31 | Satış: 195.061,52

  • Gremse Altın
    Alış: 94.395,22 | Satış: 96.644,11

  • Ata Altın
    Alış: 38.938,03 | Satış: 39.958,06

  • Tam Altın
    Alış: 37.758,09 | Satış: 38.539,43

  • Külçe Altın ($)
    Alış: 139.800,00 | Satış: 140.000,00

  • Has Altın
    Alış: 5.516,59 | Satış: 5.517,62

  • Hamit Altın
    Alış: 38.265,47 | Satış: 38.658,95

CANLI ALTIN FİYATLARI

CANLI DOLAR VE EURO KURU

