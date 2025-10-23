PODCAST CANLI YAYIN

Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 2,5 yıl geçerken teslim edilen konut sayısı 304 bini geçti

6 Şubat depreminin ardından yenilenme kapsamında vatandaşa teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 304 bini aştı

Giriş Tarihi:
Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 2,5 yıl geçerken teslim edilen konut sayısı 304 bini geçti

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketinin üzerinden 2.5 yılı aşkın süre geçti. 15,8 milyon vatandaşın yaşadığı 11 ilde büyük yıkımlar oldu. Deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka verdiği sözler bir bir yerine getirilirken bölge neredeyse tamamen yenilendi.

Şu ana kadar teslim edilen konut ve işyeri sayısı 304 bini buldu. Parlamentoda yazılı soru önergesini yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depreminden etkilenen illerde bu ay itibarıyla teslim edilen konut ve işyeri sayısının 304 bin 836'yı bulduğunu belirterek, "2025 yılı sonunda 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi hedeflenmektedir" dedi.

İDDİALARA YANIT


Bakan Kurum "zeytinlikler, vatandaşların arazileri yok ediliyor" diye gündeme taşınmaya çalışılan Hatay konusuna da şu sözlerle açıklık getirdi: "Afet konutları için yeni yerleşim alanlarının seçiminde öncelikle hazineye ait taşınmazlar değerlendiriliyor.
Hazineye ait uygun alan bulunmaması halinde ise özel mülkiyete ait taşınmazların kamulaştırma işlemi gerçekleştirilmektedir."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Zamanlama manidar! İsrail'de Batı Şeria'nın ilhakını öngören yasa tasarısı kabul edildi: Türkiye'den tepkiler peş peşe
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | İki ülkeyle 8 anlaşma imzalandı
İdefix
Trump-Putin zirvesi iptal edildi: Budapeşte'de yapılacak olan görüşme askıya alındı!
D&R
Savaş suçları ortaya çıktı siyonistlerin biti kanlandı! Hakikatin sesi A Haber hedefte | Gazze'deki zulme 'Medya hikayesi' başlığı altında provokasyon!
Türk Telekom
FETÖ'deki iç savaş büyüyor! Haşhaşilerin 'Ali Heyet'inde kan gövdeyi götürüyor: Aforoz edilen Mustafa Özcan'ı ilk satan "Uzun Cevdet" oldu
Cimbom evinde yine kral! Galatasaray - Bodo/Glimt: 3-1 | MAÇ SONUCU
Sapkınlığa yine kalkan oldu! LGBT'nin "teminatı" Özgür Özel bu kez yargı paketine karşı çıktı: Sana ne!
Kartal'dan hayata dönüş! Konyaspor - Beşiktaş: 0-2 | MAÇ SONUCU
Hayvanlar suyu içmedi kuyuda cesedi çıktı! Hasret'in katili kim? 5 cinayetten hükümlü şüpheli yakalandı
PKK'dan "İmralı" provokasyonu! Kandil'deki "Ümit"siz vaka... Değişmeyen takoz kafa: Süreç bozulacaksa varsın bozulsun
Gazze'de Türk gücü sorusundan sonra kekelemeye başladı! Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!
Domenico Tedesco kararını netleştirdi! Fenerbahçe - Stuttgart maçında forma o isimlerin
Lütfü Savaş'tan CHP'nin 39. Olağan Kurultayına iptal istemi! Takvim dilekçeye ulaştı... "Zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat"
Başkan Erdoğan’ın Stoltenberg’i şaşkına çeviren mısır sorusu! Eski sekreter anılarını yazdı: Taliban’la pazarlık yapmak mümkün
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden "şaibeli kurultay" çıktı! 'Mutlak butlan'ı güçlendiren detay: CHP yönetimini rüşvetle dizayn ettiler
Eskişehir'deki rezervlere 3 il daha katıldı! NTE geleceğin petrolü olacak | "Varlığını ilk kez Berat Albayrak döneminde öğrendik"