Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 2,5 yıl geçerken teslim edilen konut sayısı 304 bini geçti

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketinin üzerinden 2.5 yılı aşkın süre geçti. 15,8 milyon vatandaşın yaşadığı 11 ilde büyük yıkımlar oldu. Deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka verdiği sözler bir bir yerine getirilirken bölge neredeyse tamamen yenilendi.

Şu ana kadar teslim edilen konut ve işyeri sayısı 304 bini buldu. Parlamentoda yazılı soru önergesini yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depreminden etkilenen illerde bu ay itibarıyla teslim edilen konut ve işyeri sayısının 304 bin 836'yı bulduğunu belirterek, "2025 yılı sonunda 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi hedeflenmektedir" dedi.

İDDİALARA YANIT



Bakan Kurum "zeytinlikler, vatandaşların arazileri yok ediliyor" diye gündeme taşınmaya çalışılan Hatay konusuna da şu sözlerle açıklık getirdi: "Afet konutları için yeni yerleşim alanlarının seçiminde öncelikle hazineye ait taşınmazlar değerlendiriliyor.

Hazineye ait uygun alan bulunmaması halinde ise özel mülkiyete ait taşınmazların kamulaştırma işlemi gerçekleştirilmektedir."