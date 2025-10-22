Bitcoin’de sert düşüş sinyali! 100 bin doların altına inerse ne olur? Şok tahmin geldi

Uzun Vadeli Görünüm: 200 Bin Dolar ve Üzeri

Kendrick, Bitcoin'in yıl sonuna kadar 200 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini, uzun vadede ise 500 bin dolar hedefinin masada olduğunu söyledi:

"Büyük tasfiyelerin ardından piyasalar genellikle güçlü toparlanmalar yaşar. Bu düşüş yatırımcılar için bir alım fırsatı olabilir. Resmi tahminim, yıl sonunda Bitcoin'in 200 bin dolara ulaşacağı yönünde."

Standard Chartered, daha önce 2024 sonu için 100 bin dolar tahmininde bulunmuş ve bu öngörüsü gerçekleşmişti. Bu nedenle yeni tahminler, kripto piyasasında yakından takip ediliyor.

💰 Bitcoin'in Güncel Durumu

Bitcoin şuan itibariyle (22 Ekim 23.25) 107 bin 870 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kripto para birimi son 24 saatte yaklaşık %5 değer kaybetti. Uzmanlar, hafta sonuna kadar volatilitenin artabileceğini, yatırımcıların özellikle 100 bin dolar eşiğini yakından izlemesi gerektiğini vurguluyor.