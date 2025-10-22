Bitcoin’de sert düşüş sinyali! 100 bin doların altına inerse ne olur? Şok tahmin geldi

Bankanın dijital varlıklar araştırma global başkanı Geoffrey Kendrick, bu düşüşün kaçınılmaz göründüğünü ancak kısa vadeli olabileceğini belirterek "Yeni rallinin zemini hazırlanıyor olabilir" ifadelerini kullandı.
"100 BİN DOLARIN ALTI KAÇINILMAZ OLABİLİR"
Kripto para piyasalarında yeniden dalgalı bir dönem yaşanıyor. İngiliz finans devi Standard Chartered, Bitcoin'in hafta sonuna kadar 100 bin doların altına sarkabileceği uyarısında bulundu. Son 24 saatte yaklaşık yüzde 5 değer kaybeden Bitcoin, 107 bin 870 dolar seviyesinde işlem görüyor.
💹 Standard Chartered'dan Kritik Uyarı
İngiliz bankasının dijital varlıklar araştırma global başkanı Geoffrey Kendrick, Bitcoin'deki mevcut düşüşün geçici olabileceğini ancak kısa vadede daha sert kayıpların kaçınılmaz göründüğünü belirtti. Kendrick'e göre piyasa, yeni bir yükseliş öncesi "temizlik süreci" yaşıyor:
"Bitcoin'in taban bulmadan önce ne kadar düşmesi gerektiği tartışılıyor. 100 bin dolar seviyesinin altına düşüş kaçınılmaz görünüyor, ancak bu düşüş kısa süreli olabilir."
Bankanın analizine göre fiyat hareketleri, özellikle ABD–Çin ticaret gerilimlerinin yeniden gündeme gelmesiyle hız kazandı. 10 Ekim'de yaşanan sert satış dalgası sonrası 19 milyar dolarlık piyasa tasfiyesi gerçekleşti ve Bitcoin, dört ayın en düşük seviyesi olan 104 bin dolara kadar geriledi.
📉 Düşüş Trendi Ne Anlama Geliyor?
Standard Chartered raporunda, son haftalarda yaşanan bu dalgalanmanın piyasanın sağlıklı bir düzeltme sürecine girdiğine işaret ettiği vurgulandı. Analize göre:
-
Likidite koşullarındaki sıkılaşma kısa vadede fiyatları baskılasa da, orta vadede istikrar sağlayabilir.
-
Altın-Bitcoin geçişleri yeniden ivme kazanıyor. "Altın sat, Bitcoin al" akışının artması taban oluşumunun erken sinyali olabilir.
-
Bu süreçte ETF girişleri ve Fed'in faiz indirim beklentileri piyasaya destek verecek makro unsurlar olarak görülüyor.
Kısa vadeli düşüşe rağmen, banka orta ve uzun vadede Bitcoin için pozitif tabloyu koruyor.