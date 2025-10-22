PODCAST CANLI YAYIN

Bitcoin’de sert düşüş sinyali! 100 bin doların altına inerse ne olur? Şok tahmin geldi

Kripto para piyasasında tansiyon yeniden yükseliyor. İngiliz bankası Standard Chartered, Bitcoin’in 100 bin doların altına düşebileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Son 24 saatte yüzde 5 değer kaybeden Bitcoin, 107 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.

Giriş Tarihi:
Bitcoin’de sert düşüş sinyali! 100 bin doların altına inerse ne olur? Şok tahmin geldi

Bankanın dijital varlıklar araştırma global başkanı Geoffrey Kendrick, bu düşüşün kaçınılmaz göründüğünü ancak kısa vadeli olabileceğini belirterek "Yeni rallinin zemini hazırlanıyor olabilir" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

"100 BİN DOLARIN ALTI KAÇINILMAZ OLABİLİR"

Kripto para piyasalarında yeniden dalgalı bir dönem yaşanıyor. İngiliz finans devi Standard Chartered, Bitcoin'in hafta sonuna kadar 100 bin doların altına sarkabileceği uyarısında bulundu. Son 24 saatte yaklaşık yüzde 5 değer kaybeden Bitcoin, 107 bin 870 dolar seviyesinde işlem görüyor.

💹 Standard Chartered'dan Kritik Uyarı

İngiliz bankasının dijital varlıklar araştırma global başkanı Geoffrey Kendrick, Bitcoin'deki mevcut düşüşün geçici olabileceğini ancak kısa vadede daha sert kayıpların kaçınılmaz göründüğünü belirtti. Kendrick'e göre piyasa, yeni bir yükseliş öncesi "temizlik süreci" yaşıyor:

"Bitcoin'in taban bulmadan önce ne kadar düşmesi gerektiği tartışılıyor. 100 bin dolar seviyesinin altına düşüş kaçınılmaz görünüyor, ancak bu düşüş kısa süreli olabilir."

Bankanın analizine göre fiyat hareketleri, özellikle ABD–Çin ticaret gerilimlerinin yeniden gündeme gelmesiyle hız kazandı. 10 Ekim'de yaşanan sert satış dalgası sonrası 19 milyar dolarlık piyasa tasfiyesi gerçekleşti ve Bitcoin, dört ayın en düşük seviyesi olan 104 bin dolara kadar geriledi.

📉 Düşüş Trendi Ne Anlama Geliyor?

Standard Chartered raporunda, son haftalarda yaşanan bu dalgalanmanın piyasanın sağlıklı bir düzeltme sürecine girdiğine işaret ettiği vurgulandı. Analize göre:

  • Likidite koşullarındaki sıkılaşma kısa vadede fiyatları baskılasa da, orta vadede istikrar sağlayabilir.

  • Altın-Bitcoin geçişleri yeniden ivme kazanıyor. "Altın sat, Bitcoin al" akışının artması taban oluşumunun erken sinyali olabilir.

  • Bu süreçte ETF girişleri ve Fed'in faiz indirim beklentileri piyasaya destek verecek makro unsurlar olarak görülüyor.

Kısa vadeli düşüşe rağmen, banka orta ve uzun vadede Bitcoin için pozitif tabloyu koruyor.

Uzun Vadeli Görünüm: 200 Bin Dolar ve Üzeri

Kendrick, Bitcoin'in yıl sonuna kadar 200 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini, uzun vadede ise 500 bin dolar hedefinin masada olduğunu söyledi:

"Büyük tasfiyelerin ardından piyasalar genellikle güçlü toparlanmalar yaşar. Bu düşüş yatırımcılar için bir alım fırsatı olabilir. Resmi tahminim, yıl sonunda Bitcoin'in 200 bin dolara ulaşacağı yönünde."

Standard Chartered, daha önce 2024 sonu için 100 bin dolar tahmininde bulunmuş ve bu öngörüsü gerçekleşmişti. Bu nedenle yeni tahminler, kripto piyasasında yakından takip ediliyor.

💰 Bitcoin'in Güncel Durumu

Bitcoin şuan itibariyle (22 Ekim 23.25) 107 bin 870 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kripto para birimi son 24 saatte yaklaşık %5 değer kaybetti. Uzmanlar, hafta sonuna kadar volatilitenin artabileceğini, yatırımcıların özellikle 100 bin dolar eşiğini yakından izlemesi gerektiğini vurguluyor.

📊 Fırtına Öncesi Sessizlik Mi?

Piyasalar, bir yandan Fed'in faiz politikalarını ve küresel jeopolitik riskleri izlerken diğer yandan Bitcoin'in kritik 100 bin dolar eşiğinde tutunup tutunamayacağına odaklanmış durumda. Standard Chartered'ın uyarısı, yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini gösterirken; aynı zamanda bir sonraki büyük rallinin zeminini hazırladığı yönünde de umut veriyor.

Dünyanın en çok altınına sahip ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttıDünyanın en çok altınına sahip ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı
Dünyanın en çok altınına sahip ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | İki ülkeyle 8 anlaşma imzalandı
Zamanlama manidar! İsrail'de Batı Şeria'nın ilhakını öngören yasa tasarısı kabul edildi: Türkiye'den tepkiler peş peşe
İdefix
FETÖ'deki iç savaş büyüyor! Haşhaşilerin 'Ali Heyet'inde kan gövdeyi götürüyor: Aforoz edilen Mustafa Özcan'ı ilk satan "Uzun Cevdet" oldu
Cimbom evinde yine kral! Galatasaray - Bodo/Glimt: 3-1 | MAÇ SONUCU
Sapkınlığa yine kalkan oldu! LGBT'nin "teminatı" Özgür Özel bu kez yargı paketine karşı çıktı: Sana ne!
Kartal'dan hayata dönüş! Konyaspor - Beşiktaş: 0-2 | MAÇ SONUCU
Hayvanlar suyu içmedi kuyuda cesedi çıktı! Hasret'in katili kim? 5 cinayetten hükümlü şüpheli yakalandı
PKK'dan "İmralı" provokasyonu! Kandil'deki "Ümit"siz vaka... Değişmeyen takoz kafa: Süreç bozulacaksa varsın bozulsun
Gazze'de Türk gücü sorusundan sonra kekelemeye başladı! Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!
Domenico Tedesco kararını netleştirdi! Fenerbahçe - Stuttgart maçında forma o isimlerin
Lütfü Savaş'tan CHP'nin 39. Olağan Kurultayına iptal istemi! Takvim dilekçeye ulaştı... "Zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat"
CHP Tekirdağ İl Kongresi karıştı! Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'dan olay sözler: Kovun beni! Namussuzsunuz
Başkan Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye mektubu şehit ailesine ulaştı! "Gurur duyuyorum"
Başkan Erdoğan’ın Stoltenberg’i şaşkına çeviren mısır sorusu! Eski sekreter anılarını yazdı: Taliban’la pazarlık yapmak mümkün
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden "şaibeli kurultay" çıktı! 'Mutlak butlan'ı güçlendiren detay: CHP yönetimini rüşvetle dizayn ettiler
Sarkozy’ye hapishanede ilk gecesinde ölüm tehditleri yağdı: “Her şeyi biliyoruz Sarko”
Beşiktaş'ta 244 milyonluk "aşevi" çarkı! CHP'li Rıza Akpolat hangi proje için ne kadar rüşvet aldı?
Eskişehir'deki rezervlere 3 il daha katıldı! NTE geleceğin petrolü olacak | "Varlığını ilk kez Berat Albayrak döneminde öğrendik"