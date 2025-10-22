PODCAST CANLI YAYIN

Dünyanın en çok altınına sahip ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

World Gold Council (WGC) tarafından yayımlanan güncel verilere göre, dünya genelinde bugüne kadar çıkarılmış ve halen var olduğu tahmin edilen toplam altın miktarı yaklaşık 216 bin 265 metrik ton olarak hesaplandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

Küresel ekonomik dalgalanmalar ve merkez bankalarının güvenli liman arayışları, altın rezervlerinin stratejik önemini bir kez daha gündeme getirdi. Peki, hangi ülkeler en çok altına sahip ve Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

Takvim Logo

🌍 İŞTE DÜNYANIN EN ÇOK ALTINA SAHİP ÜLKELERİ

World Gold Council listesinde yer alan bazı ülkeler ve sahip oldukları altın miktarları şu şekilde sıralandı:

Sıra Ülke Toplam Altın (Ton) Dikkat Çeken Bilgi
1 ABD 8.133 Dünya lideri; rezervlerinin büyük kısmı Fort Knox'ta saklanıyor.
2 Almanya 3.351 Avrupa'nın en yüksek altın stokuna sahip ülkesi.
3 İtalya 2.452 Rezervlerinin çoğu Merkez Bankası'nda muhafaza ediliyor.
4 Fransa 2.437 Altın rezervini uzun yıllardır istikrarlı biçimde koruyor.
Takvim Logo
5 Rusya 2.333 Son yıllarda yoğun altın alımlarıyla dikkat çekiyor.
6 Çin 2.280 Stratejik alımlarına devam ediyor; veri şeffaflığı tartışmalı.
7 İsviçre 1.039,9 Nüfusa oranla kişi başı en fazla altın düşen ülke.
8 Hindistan 876 Dünyanın en büyük altın tüketicisi.
9 Japonya 846 Rezervleri istikrarlı, ancak diğer gelişmiş ekonomilere göre düşük.
Takvim Logo
10 Polonya 765 Orta Avrupa'da altın rezervini hızla artıran ülkelerden.
11 Türkiye 632,4 Rezervlerin neredeyse yarısı altın cinsinden.
12 Hollanda 612 Küçük nüfusuna rağmen güçlü rezerv yapısına sahip.
13 Tayvan 422 Küçük coğrafi yapısına rağmen önemli miktarda rezerv tutuyor.
14 Portekiz 383 Tarihi ekonomik zorluklara rağmen rezervlerini koruyor.
15 Özbekistan 382 Maden üretimini artırarak rezervlerini güçlendiriyor.

Takvim Logo

💰 Türkiye 632,4 Ton Altınla 11. Sırada

World Gold Council'in 2025 verilerine göre Türkiye'nin toplam altın rezervi 632,4 ton seviyesinde. Bu miktar, ülkenin toplam rezervlerinin yaklaşık %48,8'ini oluşturuyor. Türkiye, bu rakamla dünya genelinde en çok altın rezervine sahip 11. ülke konumunda bulunuyor. Özellikle son yıllarda Merkez Bankası'nın rezerv çeşitlendirme politikaları kapsamında yaptığı alımlar, Türkiye'nin sıralamada üst basamaklara çıkmasını sağladı.

Takvim Logo

Uzmanlara göre Türkiye, jeopolitik risklere karşı ekonomik güvenlik kalkanı oluşturmak amacıyla altın stoklarını korumaya devam ediyor. Vatandaşların fiziki altına olan yüksek ilgisi de bu rezerv birikiminin arka planında önemli rol oynuyor.

Takvim Logo

🔎 KÜRESEL ALTIN TRENDİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Ekonomistler, altın rezervi sıralamasında öne çıkan ülkelerin aynı zamanda küresel ticaret ve finans piyasalarında güçlü konuma sahip olduklarını vurguluyor. ABD, rezerv liderliğini onlarca yıldır korurken, Çin ve Rusya son dönemde jeopolitik risklere karşı "güvenli liman" stratejisiyle altın alımlarını hızlandırdı. Avrupa ülkeleri ise genellikle rezervlerini sabit tutma eğiliminde.

Türkiye'nin 11. sıradaki konumu, gelişmekte olan ekonomiler arasında oldukça dikkat çekici bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Takvim Logo

📈 ALTININ KÜRESEL ROLÜ GÜÇLENİYOR

Uzmanlara göre, yüksek enflasyon, jeopolitik gerilimler ve faiz politikalarındaki belirsizlikler altına olan talebi artırıyor.
Dünya genelinde merkez bankalarının toplam altın rezervlerinin son 10 yılda sürekli artış göstermesi, "güvenli liman" algısının hâlen güçlü olduğunu kanıtlıyor.

Takvim Logo

Türkiye'nin hem merkez bankası rezervleri hem de halkın fiziki altın birikimi dikkate alındığında, ülkenin toplam altın varlığının 1.000 tonu aştığı tahmin ediliyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi