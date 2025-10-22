Dünyanın en çok altınına sahip ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

🌍 İŞTE DÜNYANIN EN ÇOK ALTINA SAHİP ÜLKELERİ
World Gold Council listesinde yer alan bazı ülkeler ve sahip oldukları altın miktarları şu şekilde sıralandı:
|Sıra
|Ülke
|Toplam Altın (Ton)
|Dikkat Çeken Bilgi
|1
|ABD
|8.133
|Dünya lideri; rezervlerinin büyük kısmı Fort Knox'ta saklanıyor.
|2
|Almanya
|3.351
|Avrupa'nın en yüksek altın stokuna sahip ülkesi.
|3
|İtalya
|2.452
|Rezervlerinin çoğu Merkez Bankası'nda muhafaza ediliyor.
|4
|Fransa
|2.437
|Altın rezervini uzun yıllardır istikrarlı biçimde koruyor.
|5
|Rusya
|2.333
|Son yıllarda yoğun altın alımlarıyla dikkat çekiyor.
|6
|Çin
|2.280
|Stratejik alımlarına devam ediyor; veri şeffaflığı tartışmalı.
|7
|İsviçre
|1.039,9
|Nüfusa oranla kişi başı en fazla altın düşen ülke.
|8
|Hindistan
|876
|Dünyanın en büyük altın tüketicisi.
|9
|Japonya
|846
|Rezervleri istikrarlı, ancak diğer gelişmiş ekonomilere göre düşük.
|10
|Polonya
|765
|Orta Avrupa'da altın rezervini hızla artıran ülkelerden.
|11
|Türkiye
|632,4
|Rezervlerin neredeyse yarısı altın cinsinden.
|12
|Hollanda
|612
|Küçük nüfusuna rağmen güçlü rezerv yapısına sahip.
|13
|Tayvan
|422
|Küçük coğrafi yapısına rağmen önemli miktarda rezerv tutuyor.
|14
|Portekiz
|383
|Tarihi ekonomik zorluklara rağmen rezervlerini koruyor.
|15
|Özbekistan
|382
|Maden üretimini artırarak rezervlerini güçlendiriyor.