BES'te büyüme zirveye çıktı! Fon büyüklüğü 1.72 trilyon TL'ye ulaştı...

Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hızla büyüyor ve bireyler, gelecekteki finansal güvenliklerini sağlamak için bu tasarruf fırsatlarından yararlanıyor. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, toplam fon tutarı 1.72 trilyon TL'ye ulaşırken, sistemdeki katılımcı sayısı 9.9 milyon kişiye, sözleşme adedi ise 12.3 milyona çıktı.

Bu rakamlar, BES'in yalnızca bireylerin geleceğini güvence altına almak için değil, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük tasarruf platformlarından biri haline geldiğini gösteriyor. Yılbaşından bu yana fon büyüklüğünde kaydedilen yüzde 48.4'lük artış, sistemin her zamankinden daha hızlı büyüdüğünü ortaya koyuyor. Katılımcı sayısında yüzde 4.3, sözleşme adedinde ise yüzde 4.9'luk artış yaşanması, BES'in geniş toplum kesimleri için giderek daha cazip hale geldiğini gösteriyor.

Özellikle devlet katkısı, faizsiz fon alternatifleri ve genç yaşlarda sisteme giriş eğiliminin artması, büyümenin önümüzdeki dönemde de devam edeceğine işaret ediyor. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Katılım Emeklilik, tamamen faizsiz esaslara göre yönetilen fonlarıyla, Türkiye'nin gençleşen BES katılımcı profilinde önemli bir pay sahibi olmaya devam ediyor. 53 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşmak, yalnızca Katılım Emeklilik için değil, aynı zamanda Türkiye'de faizsiz emeklilik sisteminin gücü için de önemli bir gösterge. Katılımcılarımıza sunduğumuz güven, çeşitlilik sayesinde hem sektöre hem de ülke ekonomisine değer katıyoruz" dedi.

