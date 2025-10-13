KDK devreye girdi: Üniversite geri adım attı

2020 yılında İstanbul'da özel bir üniversiteye tam burslu olarak yerleşen bir öğrenci, hazırlık sınıfında başarılı olamadı ve 2021- 2022 akademik döneminde sınıf tekrarı yaptı. Üniversite tarafından, sınıf tekrarı nedeniyle burs hakkını yitireceği yönünde bildirimde bulunulmayan öğrenci, sistemde "tam burslu" olarak gözükmeye devam etti. Üniversite, üçüncü sınıfa geçtiğinde, sınıf tekrarı yaptığı dönem nedeniyle öğrenciden güncel yıllık eğitim tutarı olan 325 bin lira ödemesini talep etti.

Öğrenci, konuyu çözüme kavuşturmak için Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. KDK, dostane çözüm için üniversite yönetimiyle temasa geçti. KDK'nın yaptığı görüşmeler sonucu üniversite, 325 bin lira öğrenim ücretinden vazgeçti ve 3 yıl önce geçerli olan 54 bin 939 liranın ödenmesine karar verdi.