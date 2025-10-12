6 Şirket Yatırımcılarına Temettü Dağıtacak – 13-17 Ekim 2025 Haftası Temettü Takvimi

Yatırımcılar için temettü heyecanı sürüyor. Önümüzdeki hafta Borsa İstanbul'da altı farklı şirket kâr payı ödemesi gerçekleştirecek. LDR Turizm'den Ebebek'e, Göknur Gıda'dan Platform Turizm'e kadar birçok şirketin ödeme tarihleri ve hisse başı temettü tutarları açıklandı.