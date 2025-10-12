PODCAST CANLI YAYIN

6 Şirket Yatırımcılarına Temettü Dağıtacak – 13-17 Ekim 2025 Haftası Temettü Takvimi

Borsa İstanbul’da temettü haftası başlıyor. 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında toplam 6 şirket yatırımcılarına kâr payı dağıtacak. LDR Turizm, Batı Ege GYO, Avrupakent GYO, Ebebek, Platform Turizm ve Göknur Gıda’nın yer aldığı yeni haftanın temettü takvimi yatırımcıların odağında olacak.

Yatırımcılar için temettü heyecanı sürüyor. Önümüzdeki hafta Borsa İstanbul'da altı farklı şirket kâr payı ödemesi gerçekleştirecek. LDR Turizm'den Ebebek'e, Göknur Gıda'dan Platform Turizm'e kadar birçok şirketin ödeme tarihleri ve hisse başı temettü tutarları açıklandı.

💰 13 Ekim Pazartesi – İki Şirket Temettü Dağıtacak

Haftanın ilk gününde iki şirket temettü ödemesi gerçekleştirecek:

  • LDR Turizm A.Ş. (LIDER) yatırımcılarına 4. taksit ödemesini yapacak.

    • Hisse başı brüt temettü: 0,1426024 TL

    • Hisse başı net temettü: 0,121212 TL

    • Ödeme tarihi: 13 Ekim (4. taksit)

  • Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) ise 1. taksit temettüsünü dağıtacak.

    • Hisse başı brüt temettü: 0,0214723 TL

    • Hisse başı net temettü: 0,0214723 TL

    • Ödeme tarihi: 13 Ekim (1. taksit)

🏙️ 14 Ekim Salı – Avrupakent GYO'dan Yüksek Taksit

Salı günü Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) yatırımcılarını sevindirecek yüksek bir ödeme yapacak:

  • Hisse başı brüt temettü: 1,9375 TL

  • Hisse başı net temettü: 1,9375 TL

  • Ödeme tarihi: 14 Ekim (3. taksit)

🛒 15 Ekim Çarşamba – 3 Şirketten Temettü Yağmuru

Haftanın son günlerinde 3 farklı şirket daha yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacak:

  1. Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK)

    • Hisse başı brüt temettü: 0,50 TL

    • Hisse başı net temettü: 0,425 TL

    • Ödeme tarihi: 15 Ekim (1. taksit)

  2. Platform Turizm A.Ş. (PLTUR)

    • Hisse başı brüt temettü: 0,3799795 TL

    • Hisse başı net temettü: 0,3229825 TL

    • Ödeme tarihi: 15 Ekim (1. taksit)

  3. Göknur Gıda A.Ş. (GOKNR)

    • Hisse başı brüt temettü: 0,3571428 TL

    • Hisse başı net temettü: 0,3035713 TL

    • Ödeme tarihi: 15 Ekim

📅 Temettü Takvimi – 13-17 Ekim 2025 Haftası

Tarih Şirket Hisse Kodu Brüt Temettü (TL) Net Temettü (TL) Taksit
13 Ekim Pazartesi LDR Turizm A.Ş. LIDER 0,1426024 0,121212 4. taksit
13 Ekim Pazartesi Batı Ege GYO BEGYO 0,0214723 0,0214723 1. taksit
14 Ekim Salı Avrupakent GYO AVPGY 1,9375 1,9375 3. taksit
15 Ekim Çarşamba Ebebek Mağazacılık A.Ş. EBEBK 0,50 0,425 1. taksit
15 Ekim Çarşamba Platform Turizm A.Ş. PLTUR 0,3799795 0,3229825 1. taksit
15 Ekim Çarşamba Göknur Gıda A.Ş. GOKNR 0,3571428 0,3035713 -

