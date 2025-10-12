6 Şirket Yatırımcılarına Temettü Dağıtacak – 13-17 Ekim 2025 Haftası Temettü Takvimi

Yatırımcılar için temettü heyecanı sürüyor. Önümüzdeki hafta Borsa İstanbul'da altı farklı şirket kâr payı ödemesi gerçekleştirecek. LDR Turizm'den Ebebek'e, Göknur Gıda'dan Platform Turizm'e kadar birçok şirketin ödeme tarihleri ve hisse başı temettü tutarları açıklandı.
💰 13 Ekim Pazartesi – İki Şirket Temettü Dağıtacak
Haftanın ilk gününde iki şirket temettü ödemesi gerçekleştirecek:
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) yatırımcılarına 4. taksit ödemesini yapacak.
Hisse başı brüt temettü: 0,1426024 TL
Hisse başı net temettü: 0,121212 TL
Ödeme tarihi: 13 Ekim (4. taksit)
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) ise 1. taksit temettüsünü dağıtacak.
Hisse başı brüt temettü: 0,0214723 TL
Hisse başı net temettü: 0,0214723 TL
Ödeme tarihi: 13 Ekim (1. taksit)
🏙️ 14 Ekim Salı – Avrupakent GYO'dan Yüksek Taksit
Salı günü Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) yatırımcılarını sevindirecek yüksek bir ödeme yapacak:
Hisse başı brüt temettü: 1,9375 TL
Hisse başı net temettü: 1,9375 TL
Ödeme tarihi: 14 Ekim (3. taksit)
🛒 15 Ekim Çarşamba – 3 Şirketten Temettü Yağmuru
Haftanın son günlerinde 3 farklı şirket daha yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacak:
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK)
Hisse başı brüt temettü: 0,50 TL
Hisse başı net temettü: 0,425 TL
Ödeme tarihi: 15 Ekim (1. taksit)
Platform Turizm A.Ş. (PLTUR)
Hisse başı brüt temettü: 0,3799795 TL
Hisse başı net temettü: 0,3229825 TL
Ödeme tarihi: 15 Ekim (1. taksit)
Göknur Gıda A.Ş. (GOKNR)
Hisse başı brüt temettü: 0,3571428 TL
Hisse başı net temettü: 0,3035713 TL
Ödeme tarihi: 15 Ekim
