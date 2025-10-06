Borsa İstanbul’da temettü şöleni: Aselsan, ENKA, BİM ve 38 şirket daha ödeme yapacak

📌 2025 TEMETTÜ TAKVİMİ
|Şirket (Hisse Kodu)
|Hisse Başı Brüt Temettü
|Hisse Başı Net Temettü
|Temettü Tarihi
|Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)
|0,8333333 TL
|0,7083333 TL
|8 Ekim 2025
|LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 4. taksit
|0,1426024 TL
|0,1212120 TL
|13 Ekim 2025
|Batı Ege GYO (BEGYO) 1. taksit
|0,0214723 TL
|0,0214723 TL
|13 Ekim 2025
|Avrupakent GYO (AVPGY) 3. taksit
|1,93750 TL
|1,93750 TL
|14 Ekim 2025
|Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 1. taksit
|0,50 TL
|0,425 TL
|15 Ekim 2025
|Göknur Gıda (GOKNR)
|0,3571428 TL
|0,3035713 TL
|15 Ekim 2025
|Platform Turizm (PLTUR) 1. taksit
|0,3799795 TL
|0,3229825 TL
|15 Ekim 2025
|Turcas Holding (TRCAS)
|0,6690973 TL
|0,5687327 TL
|17 Ekim 2025
|Mistral GYO (MSGYO)
|0,1472899 TL
|0,1472899 TL
|22 Ekim 2025
|Altınkılıç Gıda (ALKLC) 3. taksit
|0,0081516 TL
|0,0069288 TL
|22 Ekim 2025
|Meditera (MEDTR) 2. taksit
|0,0840336 TL
|0,0714285 TL
|27 Ekim 2025
|Osmanlı Yatırım (OSMEN) 3. taksit
|0,0588250 TL
|0,0500012 TL
|27 Ekim 2025
|Oyak Çimento (OYAKC)
|1,00 TL
|0,85 TL
|30 Ekim 2025
|Desa Deri (DESA) 2. taksit
|0,0840336 TL
|0,0714285 TL
|30 Ekim 2025
|Sanifoam (SANFM) 2. taksit
|0,020 TL
|0,017 TL
|31 Ekim 2025
|Gündoğdu Gıda (GUNDG) 2. taksit
|0,0512820 TL
|0,0435897 TL
|31 Ekim 2025
|Platform Turizm (PLTUR) 2. taksit
|0,3799795 TL
|0,3229825 TL
|13 Kasım 2025
|Durukan Şekerleme (DURKN) 2. taksit
|0,0326981 TL
|0,0277933 TL
|14 Kasım 2025
|Balsu Gıda (BALSU)
|0,1762589 TL
|0,1498200 TL
|14 Kasım 2025
|Ard Grup Bilişim (ARDYZ)
|0,0324481 TL
|0,0275808 TL
|17 Kasım 2025
|Ege Profil (EGPRO) 2. taksit
|0,50 TL
|0,425 TL
|20 Kasım 2025
|Aselsan (ASELS)
|0,2346491 TL
|0,1994517 TL
|25 Kasım 2025
|Ofis Yem (OFSYM) 2. taksit
|0,4179027 TL
|0,3552172 TL
|25 Kasım 2025
|Desa Deri (DESA) 3. taksit
|0,0840336 TL
|0,0714285 TL
|27 Kasım 2025
|Gündoğdu Gıda (GUNDG) 3. taksit
|0,0512820 TL
|0,0435897 TL
|28 Kasım 2025
|Atlas Menkul (ATLAS)
|0,0287735 TL
|0,0287735 TL
|8 Aralık 2025
|Metro Yatırım Ortaklığı (MTRYO)
|0,0517542 TL
|0,0517542 TL
|8 Aralık 2025
|LDR Turizm (LIDER) 5. taksit
|0,1426024 TL
|0,1212120 TL
|11 Aralık 2025
|Ebebek (EBEBK) 2. taksit
|0,50 TL
|0,425 TL
|15 Aralık 2025
|Batı Ege GYO (BEGYO) 2. taksit
|0,0214723 TL
|0,0214723 TL
|15 Aralık 2025
|BİM (BIMAS) 3. taksit
|5,00 TL
|4,25 TL
|17 Aralık 2025
|Altınkılıç Gıda (ALKLC) 4. taksit
|0,0081516 TL
|0,0069288 TL
|22 Aralık 2025
|Oba Makarna (OBAMS)
|0,2094969 TL
|0,1780723 TL
|22 Aralık 2025
|Turkcell (TCELL) 2. taksit
|1,8181818 TL
|1,5454545 TL
|26 Aralık 2025
|Meditera (MEDTR) 3. taksit
|0,0840336 TL
|0,0714285 TL
|31 Aralık 2025
|Tekfen Holding (TKFEN)
|0,3318530 TL
|0,2820750 TL
|31 Aralık 2025
|Pergamon Status (PSDTC)
|1,7127377 TL
|1,4558270 TL
|Açıklanmadı
|Vişne Madencilik (VSNMD)
|0,3896153 TL
|0,3311730 TL
|Açıklanmadı