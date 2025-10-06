PODCAST CANLI YAYIN

Borsa İstanbul’da temettü şöleni: Aselsan, ENKA, BİM ve 38 şirket daha ödeme yapacak

Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketlerin nakit kar payı ödemeleri sürüyor. Geçtiğimiz hafta 6 şirket yatırımcılarına temettü dağıtırken, 5 Ekim 2025 itibarıyla temettü dağıtması kesinleşen şirket sayısı 41'e ulaştı. Yılın geri kalanında açıklanacak yeni kararlarla listenin daha da uzaması bekleniyor.

Özellikle Aselsan (ASELS), ENKA (ENKAI), BİM (BIMAS) ve Turkcell (TCELL) gibi BIST 30 devlerinin de listede yer alması yatırımcıların ilgisini artırıyor. Rota Borsa tarafından hazırlanan güncel temettü takvimi, hisse başına brüt/net temettü tutarları ve ödeme tarihleriyle birlikte açıklandı.

📌 2025 TEMETTÜ TAKVİMİ

Şirket (Hisse Kodu) Hisse Başı Brüt Temettü Hisse Başı Net Temettü Temettü Tarihi
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) 0,8333333 TL 0,7083333 TL 8 Ekim 2025
LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 4. taksit 0,1426024 TL 0,1212120 TL 13 Ekim 2025
Batı Ege GYO (BEGYO) 1. taksit 0,0214723 TL 0,0214723 TL 13 Ekim 2025
Avrupakent GYO (AVPGY) 3. taksit 1,93750 TL 1,93750 TL 14 Ekim 2025
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 1. taksit 0,50 TL 0,425 TL 15 Ekim 2025
Göknur Gıda (GOKNR) 0,3571428 TL 0,3035713 TL 15 Ekim 2025
Platform Turizm (PLTUR) 1. taksit 0,3799795 TL 0,3229825 TL 15 Ekim 2025
Turcas Holding (TRCAS) 0,6690973 TL 0,5687327 TL 17 Ekim 2025
Mistral GYO (MSGYO) 0,1472899 TL 0,1472899 TL 22 Ekim 2025
Altınkılıç Gıda (ALKLC) 3. taksit 0,0081516 TL 0,0069288 TL 22 Ekim 2025
Meditera (MEDTR) 2. taksit 0,0840336 TL 0,0714285 TL 27 Ekim 2025
Osmanlı Yatırım (OSMEN) 3. taksit 0,0588250 TL 0,0500012 TL 27 Ekim 2025
Oyak Çimento (OYAKC) 1,00 TL 0,85 TL 30 Ekim 2025
Desa Deri (DESA) 2. taksit 0,0840336 TL 0,0714285 TL 30 Ekim 2025
Sanifoam (SANFM) 2. taksit 0,020 TL 0,017 TL 31 Ekim 2025
Gündoğdu Gıda (GUNDG) 2. taksit 0,0512820 TL 0,0435897 TL 31 Ekim 2025
Platform Turizm (PLTUR) 2. taksit 0,3799795 TL 0,3229825 TL 13 Kasım 2025
Durukan Şekerleme (DURKN) 2. taksit 0,0326981 TL 0,0277933 TL 14 Kasım 2025
Balsu Gıda (BALSU) 0,1762589 TL 0,1498200 TL 14 Kasım 2025
Ard Grup Bilişim (ARDYZ) 0,0324481 TL 0,0275808 TL 17 Kasım 2025
Ege Profil (EGPRO) 2. taksit 0,50 TL 0,425 TL 20 Kasım 2025
Aselsan (ASELS) 0,2346491 TL 0,1994517 TL 25 Kasım 2025
Ofis Yem (OFSYM) 2. taksit 0,4179027 TL 0,3552172 TL 25 Kasım 2025
Desa Deri (DESA) 3. taksit 0,0840336 TL 0,0714285 TL 27 Kasım 2025
Gündoğdu Gıda (GUNDG) 3. taksit 0,0512820 TL 0,0435897 TL 28 Kasım 2025
Atlas Menkul (ATLAS) 0,0287735 TL 0,0287735 TL 8 Aralık 2025
Metro Yatırım Ortaklığı (MTRYO) 0,0517542 TL 0,0517542 TL 8 Aralık 2025
LDR Turizm (LIDER) 5. taksit 0,1426024 TL 0,1212120 TL 11 Aralık 2025
Ebebek (EBEBK) 2. taksit 0,50 TL 0,425 TL 15 Aralık 2025
Batı Ege GYO (BEGYO) 2. taksit 0,0214723 TL 0,0214723 TL 15 Aralık 2025
BİM (BIMAS) 3. taksit 5,00 TL 4,25 TL 17 Aralık 2025
Altınkılıç Gıda (ALKLC) 4. taksit 0,0081516 TL 0,0069288 TL 22 Aralık 2025
Oba Makarna (OBAMS) 0,2094969 TL 0,1780723 TL 22 Aralık 2025
Turkcell (TCELL) 2. taksit 1,8181818 TL 1,5454545 TL 26 Aralık 2025
Meditera (MEDTR) 3. taksit 0,0840336 TL 0,0714285 TL 31 Aralık 2025
Tekfen Holding (TKFEN) 0,3318530 TL 0,2820750 TL 31 Aralık 2025
Pergamon Status (PSDTC) 1,7127377 TL 1,4558270 TL Açıklanmadı
Vişne Madencilik (VSNMD) 0,3896153 TL 0,3311730 TL Açıklanmadı
Galata Wind (GWIND) 0,6407407 TL 0,5446295 TL Açıklanmadı
Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) 1. taksit 0,4802986 TL 0,4082538 TL Açıklanmadı
Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) 2. taksit 0,4802986 TL 0,4082538 TL Açıklanmadı
SDT Uzay ve Savunma (SDTTR) 1. taksit 0,0855189 TL 0,0726910 TL Açıklanmadı
SDT Uzay ve Savunma (SDTTR) 2. taksit 0,0855189 TL 0,0726910 TL Açıklanmadı
Göltaş Çimento (GOLTS) 5,00 TL 4,25 TL Açıklanmadı
Pasifik GYO (PSGYO) 0,0112706 TL 0,0112706 TL Açıklanmadı
Elite Naturel (ELITE) 0,050 TL 0,0425 TL Açıklanmadı
Kütahya Şeker (KTSKR) 6,5217391 TL 5,5434782 TL Açıklanmadı
Sun Tekstil (SUNTK) 1,0941176 TL 0,9299999 TL Açıklanmadı
Acıselsan (ACSEL) 0,30 TL 0,255 TL Açıklanmadı
Verusatürk Girişim (VERTU) 0,30 TL 0,30 TL Açıklanmadı
Verusa Holding (VERUS) 0,10 TL 0,085 TL Açıklanmadı
EYG GYO (EYGYO) 0,0285714 TL 0,0285714 TL Açıklanmadı
Batı Ege GYO (BEGYO) 3. taksit 0,0214723 TL 0,0214723 TL 16 Şubat 2026
Batı Ege GYO (BEGYO) 4. taksit 0,0214723 TL 0,0214723 TL 15 Nisan 2026
📌 HENÜZ TARİHİ AÇIKLANMAYAN TEMETTÜLER

Bazı şirketlerin ödeme tarihleri kesinleşmedi. Bunlar arasında Pergamon Status (PSDTC), Vişne Madencilik (VSNMD), Galata Wind (GWIND), Göltaş Çimento (GOLTS), Kütahya Şeker (KTSKR) gibi şirketler bulunuyor.

Bu şirketlerin temettüleri önümüzdeki günlerde KAP açıklamalarıyla netleşecek.

📌 ÖNE ÇIKAN BÜYÜK ŞİRKETLER

  • Aselsan (ASELS): 25 Kasım 2025'te hisse başına 0,2346 TL brüt temettü ödemesi yapacak.

  • BİM (BIMAS): 17 Aralık 2025'te 3. taksit kapsamında 5,00 TL brüt temettü dağıtacak.

  • Turkcell (TCELL): 26 Aralık 2025'te 2. taksit olarak 1,8181 TL brüt ödeme gerçekleştirecek.

  • ENKA (ENKAI): 8 Ekim 2025'te hisse başına 0,8333 TL brüt ödeme yapacak.

