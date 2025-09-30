Ekim 2025’te temettü dağıtacak şirketler belli oldu! İşte tam liste ve ödeme tarihleri

📅 EKİM 2025 TEMETTÜ TAKVİMİ VE ÖDEME TUTARLARI
|#
|Şirket (Hisse Kodu)
|Hisse Başı Brüt Temettü (TL)
|Hisse Başı Net Temettü (TL)
|Ödeme Tarihi
|1
|Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)
|0,8333333
|0,7083333
|8 Ekim 2025
|2
|LDR Turizm A.Ş. (LIDER) – 4. taksit
|0,1426024
|0,1212120
|13 Ekim 2025
|3
|Batı Ege GYO A.Ş. (BEGYO) – 1. taksit
|0,0214723
|0,0214723
|13 Ekim 2025
|4
|Avrupakent GYO A.Ş. (AVPGY) – 3. taksit
|1,93750
|1,93750
|14 Ekim 2025
|5
|Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) – 1. taksit
|0,50
|0,425
|15 Ekim 2025
|6
|Göknur Gıda A.Ş. (GOKNR)
|0,3571428
|0,3035713
|15 Ekim 2025
|7
|Platform Turizm A.Ş. (PLTUR) – 1. taksit
|0,3799795
|0,3229825
|15 Ekim 2025
|8
|Turcas Holding A.Ş. (TRCAS)
|0,6690973
|0,5687327
|17 Ekim 2025
|9
|Mistral GYO A.Ş. (MSGYO)
|0,1472899
|0,1472899
|22 Ekim 2025
|10
|Altınkılıç Gıda A.Ş. (ALKLC) – 3. taksit
|0,0081516
|0,0069288
|22 Ekim 2025
|11
|Meditera Tıbbi Malzeme A.Ş. (MEDTR) – 2. taksit
|0,0840336
|0,0714285
|27 Ekim 2025
|12
|Osmanlı Yatırım A.Ş. (OSMEN) – 3. taksit
|0,0588250
|0,0500012
|27 Ekim 2025
|13
|Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC)
|1,00
|0,85
|30 Ekim 2025
|14
|Desa Deri A.Ş. (DESA) – 2. taksit
|0,0840336
|0,0714285
|30 Ekim 2025
|15
|Sanifoam Sünger A.Ş. (SANFM) – 2. taksit
|0,050
|0,0425
|31 Ekim 2025
|16
|Gündoğdu Gıda A.Ş. (GUNDG) – 2. taksit
|0,0512820
|0,0435897
|31 Ekim 2025