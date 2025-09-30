Ekim 2025’te temettü dağıtacak şirketler belli oldu! İşte tam liste ve ödeme tarihleri

💰 YATIRIMCILARI NELER BEKLİYOR?

Ekim ayında özellikle Avrupakent GYO (AVPGY) hisse başına 1,93 TL gibi yüksek bir ödeme ile dikkat çekerken, Enka İnşaat (ENKAI) ve Oyak Çimento (OYAKC) da güçlü temettü rakamlarıyla öne çıkıyor. Perakende sektöründe Ebebek (EBEBK) ve gıda sektöründe Göknur Gıda (GOKNR) da yatırımcılara kâr payı aktaracak.

Böylece Ekim 2025, yatırımcıların temettü gelirleri açısından hareketli geçecek. Uzun vadeli yatırımcılar için kâr payı dağıtımları, portföylerine ek nakit akışı sağlayacak.