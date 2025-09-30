PODCAST CANLI YAYIN

Ekim 2025’te temettü dağıtacak şirketler belli oldu! İşte tam liste ve ödeme tarihleri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2025 yılı temettü dağıtımları Ekim ayında da sürüyor. Enka İnşaat (ENKAI), Oyak Çimento (OYAKC) ve Avrupakent GYO (AVPGY) gibi önde gelen şirketlerin de aralarında bulunduğu toplam 16 firma, yatırımcılarına kâr payı ödeyecek.

Ekim 2025, Borsa İstanbul yatırımcıları için temettü dönemi olmaya devam ediyor. Aralarında inşaat, çimento, gıda ve perakende sektörlerinden önemli şirketlerin bulunduğu 16 firma, bu ay içerisinde hissedarlarına temettü dağıtacak.

📅 EKİM 2025 TEMETTÜ TAKVİMİ VE ÖDEME TUTARLARI

# Şirket (Hisse Kodu) Hisse Başı Brüt Temettü (TL) Hisse Başı Net Temettü (TL) Ödeme Tarihi
1 Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) 0,8333333 0,7083333 8 Ekim 2025
2 LDR Turizm A.Ş. (LIDER) – 4. taksit 0,1426024 0,1212120 13 Ekim 2025
3 Batı Ege GYO A.Ş. (BEGYO) – 1. taksit 0,0214723 0,0214723 13 Ekim 2025
4 Avrupakent GYO A.Ş. (AVPGY) – 3. taksit 1,93750 1,93750 14 Ekim 2025
5 Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) – 1. taksit 0,50 0,425 15 Ekim 2025
6 Göknur Gıda A.Ş. (GOKNR) 0,3571428 0,3035713 15 Ekim 2025
7 Platform Turizm A.Ş. (PLTUR) – 1. taksit 0,3799795 0,3229825 15 Ekim 2025
8 Turcas Holding A.Ş. (TRCAS) 0,6690973 0,5687327 17 Ekim 2025
9 Mistral GYO A.Ş. (MSGYO) 0,1472899 0,1472899 22 Ekim 2025
10 Altınkılıç Gıda A.Ş. (ALKLC) – 3. taksit 0,0081516 0,0069288 22 Ekim 2025
11 Meditera Tıbbi Malzeme A.Ş. (MEDTR) – 2. taksit 0,0840336 0,0714285 27 Ekim 2025
12 Osmanlı Yatırım A.Ş. (OSMEN) – 3. taksit 0,0588250 0,0500012 27 Ekim 2025
13 Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC) 1,00 0,85 30 Ekim 2025
14 Desa Deri A.Ş. (DESA) – 2. taksit 0,0840336 0,0714285 30 Ekim 2025
15 Sanifoam Sünger A.Ş. (SANFM) – 2. taksit 0,050 0,0425 31 Ekim 2025
16 Gündoğdu Gıda A.Ş. (GUNDG) – 2. taksit 0,0512820 0,0435897 31 Ekim 2025

💰 YATIRIMCILARI NELER BEKLİYOR?

Ekim ayında özellikle Avrupakent GYO (AVPGY) hisse başına 1,93 TL gibi yüksek bir ödeme ile dikkat çekerken, Enka İnşaat (ENKAI) ve Oyak Çimento (OYAKC) da güçlü temettü rakamlarıyla öne çıkıyor. Perakende sektöründe Ebebek (EBEBK) ve gıda sektöründe Göknur Gıda (GOKNR) da yatırımcılara kâr payı aktaracak.

Böylece Ekim 2025, yatırımcıların temettü gelirleri açısından hareketli geçecek. Uzun vadeli yatırımcılar için kâr payı dağıtımları, portföylerine ek nakit akışı sağlayacak.

