IMF'ten batıya emeklilik yaşını yükseltme önerisi

Batı ülkelerinin emeklilik yaşlarını yükseltmeleri gerektiği uyarısında bulunan IMF, aksi takdirde kamu harcamaları ve borcun kontrolden çıkabileceğini belirtti. IMF, yalnızca emeklilik yaşının gözden geçirilmekle kalınmayıp, ülkelere 'gıda üzerinden KDV toplaması, enflasyonu sınırlaması ve kamu harcamalarını kontrol altında tutması' önerisinde de bulundu.