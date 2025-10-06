TOKİ’den dar gelirlilere ve afetzedelere güvenli yuva

PODCAST CANLI YAYIN

Sosyal konut projeleriyle dar gelirli aileleri ev sahibi yapan TOKİ, depremlerden etkilenen 11 ilde 304 bin konutu tamamlayarak 1 milyondan fazla vatandaşı yeni yuvalarına yerleştirdi. Önümüzdeki 3 ay içinde 150 bin konut daha teslim edilecek. “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında ise 500 bin yeni sosyal konut inşa edilecek.

Sosyal konut projeleriyle dar gelirli ailelerin ev sahibi olabilmesine imkan tanıyan TOKİ, afetzedeler için de çalışmalarını yürütüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde 304 bin konut tamamlandı, 1 milyondan fazla vatandaş güvenli evlerine yerleştirildi. 3 ay içinde 150 bin konut daha teslim edilecek. Bir yandan binlerce afet konutunu inşa eden TOKİ, diğer yandan 81 ilde dar gelirliler için sosyal konut projeleri yürüttü. Bugüne kadar 1 milyon 740 bin aile ev sahibi oldu. Bu konutlarda 5 milyondan fazla vatandaş afet riskinden uzak modern yaşam alanlarına kavuştu. Halihazırda 280 bin sosyal konutun inşa çalışmaları sürüyor. "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında da 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Proje kapsamında İstanbul'da kiralık sosyal konut kampanyası hayata geçirilecek.

