PODCAST CANLI YAYIN

349 milyon TL'lik tarım desteği 3 Ekim itibarıyla çiftçilerin hesabında

Bakan Yumaklı, çiftçilere yapılacak destekleme ödemesinin 3 Ekim itibarıyla çiftçilerin hesabına aktarıldığını bildirdi.

Giriş Tarihi:
349 milyon TL'lik tarım desteği 3 Ekim itibarıyla çiftçilerin hesabında

Çiftçinin emeğine güç, toprağına bereket kattıklarını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "349 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, yapılan bu ödemelerle üreticiye finansal destek sağlayarak tarımsal üretimin artırılmasını ve kırsal kalkınmanın hızlandırılmasını hedefliyor. Destekler, üretim kalitesini artırmanın yanı sıra çiftçilerin maliyet yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

İŞTE HİBE PAKETİ
İpek böceği yetiştiriciliği için 168 milyon 346 bin 470 lira,
Kırsal kalkınma yatırımları için 100 milyon 475 bin 606 lira,
Bireysel sulama sistemleri için 74 milyon 76 bin 612 lira,
Hububat, baklagil ve dane mısır için 3 milyon 501 bin 17 lira,
Yağlı tohumlu bitkiler için 1 milyon 161 bin 257 lira,
Sertifikalı fidan kullanım için 957 bin 280 lira,
Mazot ve gübre için ise 481 bin 758 lira destek verildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Hamas'tan Gazze yanıtı: Müzakerelere hazırız | Trump'tan Türkiye'ye teşekkür İsrail'e uyarı: Bombalamayı derhal durdurun
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
Aynadaki Yabancı
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Gazze masada
Eylül enflasyonu belli oldu! Ocak zammı yüzde 13.64'e ulaştı! İşte milyonlara gelecek enflasyon zammı...
Son dakika! İsrail'in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek? Dışişleri Bakanlığı açıkladı
Fırtına ilklerle galip! Trabzonspor - Kayserispor: 4-0 | MAÇ SONUCU
İtalyan teknik adam Fenerbahçe'de bir felsefe ortaya koydu! Seninle aramda kocaman bir fark var...
Türk aktivist Atiş, İsrail'in "gemide silah taşınıyor" yalanını A Haber ekranlarında çürüttü
MİT operasyonları Mossad’ın kripto finansman yöntemini ortaya çıkardı
Yolsuzluktan tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Kara CHP'den istifa etti
Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Alıkonulan aktivistler nerede tutuluyor?
MİT'ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD'a çalışan "dedektif" Serkan Çiçek ve bağlantılı olduğu avukat yakalandı
EMEKLİNİN 3 AYLIK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, BAĞ-KUR'luya TÜİK'ten yeni maaş hesabı: En düşük 16.881, 17.500 TL alanlar...
CANLI ANLATIM | İsrail'den Sumud'un son teknesi Marinette'ye baskın!
SON DAKİKA! CHP kayyum davasının ilk duruşması görüldü: Gürsel Tekin göreve devam edecek
İstanbul'da fahiş kiraya "dur" diyecek proje! Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar belli oldu
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar: Bütün kadınların örnek alacağı bir karakter
Turgay Ciner'in şirketlerinde kara para izi: Ciner Glass'ta tuhaf işler... Hepsi tesadüf mü?