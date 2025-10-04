349 milyon TL'lik tarım desteği 3 Ekim itibarıyla çiftçilerin hesabında

Çiftçinin emeğine güç, toprağına bereket kattıklarını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "349 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, yapılan bu ödemelerle üreticiye finansal destek sağlayarak tarımsal üretimin artırılmasını ve kırsal kalkınmanın hızlandırılmasını hedefliyor. Destekler, üretim kalitesini artırmanın yanı sıra çiftçilerin maliyet yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

İŞTE HİBE PAKETİ

İpek böceği yetiştiriciliği için 168 milyon 346 bin 470 lira,

Kırsal kalkınma yatırımları için 100 milyon 475 bin 606 lira,

Bireysel sulama sistemleri için 74 milyon 76 bin 612 lira,

Hububat, baklagil ve dane mısır için 3 milyon 501 bin 17 lira,

Yağlı tohumlu bitkiler için 1 milyon 161 bin 257 lira,

Sertifikalı fidan kullanım için 957 bin 280 lira,

Mazot ve gübre için ise 481 bin 758 lira destek verildi.



