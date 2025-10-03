BAE ile swap anlaşmasına imza atıldı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile Türk lirası-BAE dirhemi ikili para takası (swap) anlaşmasına imza atıldığını duyurdu. Swap anlaşmasının nominal tutarı karşılıklı olarak 198 milyar lira ve 18 milyar BAE dirhemi olarak belirlendi. Bu anlaşmanın yanı sıra iki banka arasında biri sınır ötesi işlemlerde yerel para birimlerinin kullanımı teşvik etmeye yönelik, diğeri ödeme ve mesajlaşma sistemlerinin birbirine bağlanmasının amaçlandığı iki mutabakat zaptı imzalandı. 3 anlaşma iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor