Ferrari'ye binen vergisini ödeyecek! Maliye usulsüz kullanılan "T" plakaların peşine düştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışından yolcu beraberinde geçici olarak yurda sokulan Ferrari başta olmak üzere çeşitli lüks araçları vergisini ödemeden "T" plakayla kullanıma sunan şirketleri mercek altına alındığını bildirdi. Bazı şirketlerin, yurt dışından "yolcu beraberinde taşıt uygulaması" kapsamında geçici olarak getirilen Ferrari başta olmak üzere çeşitli markalardaki lüks taşıtları burada kullanıma sunduğu belirlendi. Maliye müfettişleri, vergisi ödenmeyen bu taşıtları prototip ve test amaçlı araçlar için verilen "T" plaka ile kullanıma sunan şirketlerin izini sürmeye başladı. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Şimşek, "Vergide adalet için sahadayız." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışından yolcu beraberinde geçici olarak yurda sokulan Ferrari başta olmak üzere çeşitli lüks araçları vergisini ödemeden "T" plakayla kullanıma sunan şirketleri mercek altına aldı.

24 AY KALABİLİYOR

Edinilen bilgiye göre, yurt dışından getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları Türkiye'de 24 ay kalabiliyor.

Geçmiş yıllarda 6 ay olarak uygulanan bu süre, 2015 yılında 24 aya çıkarılmıştı.

Gümrük mevzuatı doğrultusunda, Türkiye'de ikamet eden kişilerin yurt dışından taşıt getirme hakkı bulunmuyor. Söz konusu araçların da Türkiye'de sadece getiren kişi ve kurum tarafından kullanılması gerekiyor.

2 YIL SONUNDA ÜLKE DIŞINA ÇIKARILMASI GEREKİYOR

Vergisiz olarak yurt dışından getirilen bu araçların, 2 yıl sonunda ülke dışına çıkarılması şartı bulunuyor.

Buna karşın bazı şirketlerin, yurt dışından getirdikleri Ferrari başta olmak üzere çeşitli markalardaki lüks araçları, uygulamayı suistimal ederek Türkiye'de kullanıma sunduğu belirlendi.

Bu araçların, "prototip veya yol testi için kullanılacaklar" için verilen "T" plaka ile kullanıldığı saptandı.

Maliye müfettişleri, lüks araçları vergisiz olarak kullanıma sunan şirketlerin izini sürmeye başladı.

VERGİDE ADALET İÇİN SAHADAYIZ

Konuyla ilgili paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergide adalet için sahadayız." ifadelerini kullandı.

