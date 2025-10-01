PODCAST
Maliye usulsüz kullanılan "T" plakaların peşine düştü
Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 17:51
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışından yolcu beraberinde geçici olarak yurda sokulan Ferrari başta olmak üzere çeşitli lüks araçları vergisini ödemeden "T" plakayla kullanıma sunan şirketleri mercek altına aldı.
