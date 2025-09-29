Depozito Yönetim Sistemi 2026 yılında 81 ilin tamamında yer alacak

Hem atık şişelerin geri dönüşümünü hızlandıran hem de vatandaşlara maddi kazanç sağlayan Depozito Yönetim Sistemi, 2026 yılı içinde 81 ilin tamamına yayılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 6 milyon adet tek kullanımlık içecek şişesi toplanarak geri dönüşümü sağlandı. Sistemin yurt geneline tam kapasiteyle yayılmasıyla birlikte yılda 25 milyar atık şişenin toplanması, ekonomik kazancın ise yine senelik olarak 520 milyon euroya ulaşması hedefleniyor.