THY'den dev siparişler...

2035 yılına kadar filosunun tamamını yeni nesil uçaklardan oluşturmayı hedefleyen Türk Hava Yolları'ndan (THY), Boeing uçaklarının satın alınmasına ilişkin beklenen açıklama geldi. Şirket, Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar verdi. Ayrıca 100 adet kesin ve 50 adet opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10MAX tipi uçak alımı hususunda Boeing ile görüşmeler tamamlandı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat konuya ilişkin "Yeni nesil Boeing uçaklarının filomuza katılması, 800 uçaklık filoya ulaşmayı hedefleyen 2033 vizyonumuzun hiç şüphesiz önemli bileşenlerinden biri olacak" ifadesini kullandı. Açıklamada, bu stratejik hamleyle operasyonel verimliliğin pekiştirilmesi ve şirketin yıllık ortalama büyüme oranının yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmesinin hedeflendiği ifade edildi. Söz konusu uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için Rolls-Royce ve GE Aerospace firmalarıyla müzakerelerin devam ettiği de belirtildi.