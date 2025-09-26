PODCAST CANLI YAYIN

İİT Borsalar Forumu iş birliği için önemli

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Borsalar Forumu 19. Toplantısı, Borsa İstanbul ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirildi. Toplantıya 19 borsa, 5 takas ve saklama kuruluşu ile 11 sektör kuruluşundan temsilciler katıldı. Strateji ve Bütçe Başkanlığı-İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi Genel Müdürü Selçuk Koç, "İİT Borsalar Forumu çok taraflı iş birliği için değerli bir platform görevi görerek, yeni girişimlerin geliştirilmesini ve ekonomik alanda son derece önemli projelerin uygulanmasını sağlamaktadır" dedi. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ise "Bu forum hepimizin. Borsalarımız arasında iş birliği artık bir tercih değil zorunluluk haline gelmiştir" ifadesini kullandı.

