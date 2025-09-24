Veliler dikkat! Sahte ödev siteleri tehlike saçıyor: Yapay zeka destekli kopya servisleri ve kimlik hırsızlığı riski artıyor

Artan ödev yardım sitelerini kullanan öğrencilerin öğrenim süreçlerinin zarar görmesinin yanı sıra bir tehlikesi daha oluştu. Sahte ödev yardım siteleri ve sosyal medyada kurulan gizli gruplarda yapay zeka destekli kopya servisleri de yaygınlaştı.

Söz konusu ödev platformlarına kaydedilen bilgilerin kimlik hırsızlığı ve siber saldırılarda kullanılabileceğini dile getiren Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, "Bu platformlarda yalnızca ödev hazırlanmıyor; öğrencilerin e-posta adresleri, okul hesapları ve hatta verilen kredi kartı bilgileri toplanıyor" dedi.

Ailelerin bu sitelerin tehlikesinden haberdar olmadığını vurgulayan Baki, "Perde arkasında oltalama saldırıları yapılıyor. Kullanıcı adı ve parolalar çalınıyor. Ödev başına ücret diyerek kredi kartı bilgileri ele geçiriliyor. Bir ödev için verilen bir bilgi tüm bilgilerin çalınmasına sebep olabiliyor" diye konuştu.

VELİLERE UYARI

Ailelerin çocuklarının kullandığı platformları düzenli olarak kontrol etmesi gerektiğini belirten Baki, "Ödev teslim platformları güvenlik ve kimlik doğrulama sistemleri ile desteklenmeli. Bilgi geleceğimizdir, geleceğimizi karaborsaya teslim etmeyelim" dedi.