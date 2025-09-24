PODCAST CANLI YAYIN

Veliler dikkat! Sahte ödev siteleri tehlike saçıyor: Yapay zeka destekli kopya servisleri ve kimlik hırsızlığı riski artıyor

Öğrenciler ödev desteği için sitelere yöneldi, dolandırıcılar harekete geçti. Tüketici Konfederasyonu’ndan da uyarı geldi: Kimlik hırsızlığı ve siber saldırı tehlikesi var...

Giriş Tarihi:
Veliler dikkat! Sahte ödev siteleri tehlike saçıyor: Yapay zeka destekli kopya servisleri ve kimlik hırsızlığı riski artıyor

Artan ödev yardım sitelerini kullanan öğrencilerin öğrenim süreçlerinin zarar görmesinin yanı sıra bir tehlikesi daha oluştu. Sahte ödev yardım siteleri ve sosyal medyada kurulan gizli gruplarda yapay zeka destekli kopya servisleri de yaygınlaştı.

Söz konusu ödev platformlarına kaydedilen bilgilerin kimlik hırsızlığı ve siber saldırılarda kullanılabileceğini dile getiren Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, "Bu platformlarda yalnızca ödev hazırlanmıyor; öğrencilerin e-posta adresleri, okul hesapları ve hatta verilen kredi kartı bilgileri toplanıyor" dedi.

Ailelerin bu sitelerin tehlikesinden haberdar olmadığını vurgulayan Baki, "Perde arkasında oltalama saldırıları yapılıyor. Kullanıcı adı ve parolalar çalınıyor. Ödev başına ücret diyerek kredi kartı bilgileri ele geçiriliyor. Bir ödev için verilen bir bilgi tüm bilgilerin çalınmasına sebep olabiliyor" diye konuştu.

VELİLERE UYARI
Ailelerin çocuklarının kullandığı platformları düzenli olarak kontrol etmesi gerektiğini belirten Baki, "Ödev teslim platformları güvenlik ve kimlik doğrulama sistemleri ile desteklenmeli. Bilgi geleceğimizdir, geleceğimizi karaborsaya teslim etmeyelim" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan New York'ta Gazze diplomasisi! Kritik zirvede Trump'la yan yana... Başkan Erdoğan: Toplantı çok verimliydi
Başkan Erdoğan BM'de Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı
Trump-Erdoğan buluşması: İzzetli duruş arayanlar bu fotoğraflara baktı
Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı
30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı?
CANLI | Guterres BM Genel Kurul toplantısını Gazze ile açtı! Lula da Silva, Başkan Erdoğan ve Subianto’dan Filistin vurgusu | Trump’tan ilginç konuşma
Son dakika: BM'de Gazze manifestosu! MHP lideri Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Trump’ın BM binasında yürüyen merdivenle imtihanı! Kürsüde eleştirmişti: Bozuk merdivendeki anlar ortaya çıktı
İşte Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kürsüsünde gösterdiği fotoğraflar! Gazze'deki vahşeti böyle gözler önüne serdi: "İnsanlık tarihi böyle bir vahşet görmemiştir"
Trump kürsüde kendisini övdü BM’yi gömdü: “Amacı ne ki?” | İlk dakikada teleprompter bozuldu! Dünyaya tehditler savurdu
Beşiktaş'ta fiziksel ölçümler büyük sorun yarattı! Fatura Ole Gunnar Solskjaer'e kesildi
MHP lideri Bahçeli'den "İsrail'e karşı askeri seçenek" çıkışı: "Türkiye insanlık namına gözünü budaktan sakınmamalı" | İslam NATO'su çıkışı
Dünyanın kilitlendiği konuşma öncesi sosyal medya yıkıldı: Filistin’in sesi Erdoğan | PalestinesVoiceErdogan
Mansur Yavaş ve CHP'yi patlatan belge! 219 bin dolar dedi 761 bin dolar çıktı... ABB'deki kamu zararı tescillendi
Alişan Gazze'nin sesi oldu: Elimden bir şey gelse Gazze için varımı yoğumu bırakıp gitmezsem şerefsizim!
Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...
İsrail’in gözü Başkan Erdoğan’la Trump görüşmesinde: ‘Ankara’nın eli artık çok güçlü!'
Evanjelik Hristiyanlardan Filistin’in tanınacağı günde kıyamet propagandası! 5 kızıl inekle başladılar BM’de Armageddon ile devam ediyorlar
Bayrampaşa'daki irade gasbı ve oy hırsızlığı yargıda! AK Parti sandıkta kazandı... CHP kura çekilirken bile hile yaptı
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11