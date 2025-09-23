Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nde, 2025/2 Dönemi kapsamında engelli ve eski hükümlülere yönelik yaklaşık 700 hibe proje başvurusunun ön değerlendirmesi için Teknik Çalışma Grubu toplantısı düzenlendi. Toplantıda, il müdürlüklerine sunulan projelerin yanı sıra yeni yönetmelikle birlikte ilk kez başvurusu alınan Destekli İstihdam Projeleri de incelendi. Bu hafta içinde komisyona sunulacak değerlendirme raporu, nihai değerlendirmenin ardından vatandaşların merakla beklediği başvuru sonuçlarını netleştirecek. Bürokratik engelleri azaltarak daha fazla engelli ve eski hükümlü bireyin bu projelerden faydalanmasını sağlamak için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalarda, istihdamda fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve destek programlarının daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor.
İŞKUR proje sonuçlarını bu hafta açıklayacak
İŞKUR, engelli ve eski hükümlülere yönelik 700 hibe projesinin ön değerlendirmesini tamamladı; sonuçlar bu hafta açıklanacak.
Giriş Tarihi: