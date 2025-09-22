Şirket ortakları mercek altında! Gözetim çalışmaları devam ediyor

Vergi Denetim Kurulu, Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı kapsamında, büyük ölçekli şirket ortağı olup 2023-2024 döneminde gelir vergisi beyannamesi vermemiş, potansiyel gelir ve harcama düzeyi ile vergi beyanları uyumsuz 10 bin mükellefi gözlem altına aldı. Çalışmayla büyük ölçekli şirketlerin ortağı olmasına karşın gelirleriyle orantısız gideri bulunan yaklaşık bin mükellef, ilk defa gelir vergisi beyanında bulundu. Bu kapsamda beyan edilen matrah 1.2 milyar lirayı aştı. Hiç kâr dağıtımı kararı bulunmayan veya sınırlı sayıda bu işlemi yapmış bin mükellef de ortak olduğu şirkette kâr dağıtımı kararı aldı. Bu suretle beyan edilen vergilerle 5.9 milyar lira matrah farkına ulaşıldı. Programa dahil olan bazı mükellefler ise ortağı olduğu bin 200 büyük ölçekli şirketin kurumlar vergisi matrahını 7.7 milyar lira artırarak ayrıca bu vergiyi de ödedi. Uyum göstermeyen mükellefler için denetim süreçleri işletilecek.

GÖZETİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılbaşından beri uygulanan gözetim çalışmalarıyla büyük ölçekli şirketler ile yüksek harcama profiline sahip 50 binden fazla mükellefe ulaştıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Bu yıl denetim oranları itibarıyla büyük şirketleri ve yüksek gelir gruplarını hedefledik. Bu kapsamda, geçen yıl incelenen büyük mükellef oranı yüzde 11 iken, bu yıl yüzde 32'ye çıktı. Kayıt dışılıkla mücadeleye yönelik gözetim çalışmalarımız devam edecek."