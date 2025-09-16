PODCAST CANLI YAYIN

AXA Türkiye Van'a yayıldı

AXA Türkiye, stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım daha atarak Van'da yeni bir temsilcilik açtı.

AXA Türkiye, stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım daha atarak Van'da yeni bir temsilcilik açtı. Bölgedeki acente ve müşteri ağını güçlendirmeyi amaçlayan AXA Türkiye, Van temsilciliği ile yerel pazara daha yakın olmayı, acenteleri ve müşterileriyle daha güçlü bir bağ kurmayı hedefliyor. AXA Türkiye CEO'su Yavuz Ölken, "Van'da açtığımız bu yeni temsilcilik, yalnızca bir ofis açılışı değil; AXA Türkiye'nin bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir büyüme vizyonunun güçlü bir yansımasıdır. Bölgenin potansiyeline inanıyor, bu potansiyeli iş ortaklarımızla birlikte büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.

