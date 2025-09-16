PODCAST CANLI YAYIN

Aileler çocukları için BES'e yatırım yapıyor

Ailelerin çocukları için BES’e daha erken yaşta yatırım yapmaya başlamasını geleceğe yönelik artan bir finansal bilinç olarak değerlendiren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, özellikle devlet katkısı gibi avantajların, uzun vadeli tasarrufu teşvik ettiğini ve ailelerin artık tasarrufa doğumla birlikte başladığını belirtti...

Giriş Tarihi:
Aileler çocukları için BES'e yatırım yapıyor

Cazip fon seçenekleri ve yüzde 30'luk devlet katkısıyla Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), giderek daha fazla insanın tasarruf tercihi haline geliyor. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) verilerine göre; yılın ilk 8 ayında BES sistemine katılanların sayısı yüzde 3.8 artışla 9.9 milyona ulaştı. BES fonlarının büyüklüğü ise yılbaşından bu yana yüzde 40'a yakın, sadece Ağustos ayında yüzde 4.5 artış kaydetti ve 1.6 trilyon lira seviyesine çıktı. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, BES sisteminin diğer yatırım araçlarından daha fazla getiri imkânı sunarak hak ettiği ilgiyi çekmeye başladığını ve sistemin büyüme potansiyelinin sürdüğünü söyledi.

KATILIMCI GENÇLEŞİYOR
Bireysel Emeklilik Sistemi gençler arasında giderek en güçlü tasarruf aracı olarak öne çıkıyor. EGM verilerine göre; BES sistemine giriş yaşı ortalaması son yıllarda hızlı bir düşüş gördü. 2019 yılında 38.5 olan sisteme giriş ortalama yaşı 2025 yılı başında 28.4'e kadar geldi. Erken BES uygulamasının yaygınlaşmasıyla bu ortalamanın daha da inmesi öngörülüyor. Ağustos ayında 18 yaş altı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sözleşme sayısı 1 milyon 788 bine ulaştı. Bu alanda Katılım Emeklilik, 183 bin katılımcı ile toplam pazarın yüzde 10'unu aşan bir pay elde etti. 0-1 yaş grubunda da 15 bin katılımcı ile sektör genelinde en çok tercih edilen ilk beş kurumdan biri oldu. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, ailelerin çocukları için BES'e daha erken yaşta yatırım yapmaya başlamasını geleceğe yönelik artan bir finansal bilinç olarak değerlendirirken, özellikle devlet katkısı gibi avantajların, uzun vadeli tasarrufu teşvik ettiğini ve ailelerin artık tasarrufa doğumla birlikte başladığını belirtti. Sincek, "Bu yaklaşımı, geleceğin finansal güvencesi için atılan önemli bir adım olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İsrail Gazze'de kara harekatına başladı! ABD basını yazdı
Başkan Erdoğan'dan Katar'da Gazze diplomasisi! Dünyaya Filistin mesajı: Başkenti Doğu Kudüs olacak!
Borsa İstanbul
26 farklık bozgun hazımsızlık yaptı! Yunan basketbolcu Giannis Antetekounmpo'dan kutsalımız Türk bayrağına küfür | Tepkiler peş peşe...
İşte memurların Ocak zammına gelecek formüller...
Bay Kemal "Olağan" yolları kovalıyor! 21 Eylül'de şaibeyi aklamayacak... Kılıçdaroğlu ve Özel hangi CHP'li vekilin evinde görüşecek?
Elazığ'da gökyüzünde iki büyük patlama: Nedeni belli oldu | Patlama sesi güvenlik kamerasında
DOHA zirvesi bildirisi yayımlandı: İslam dünyasından terör devleri İsrail'e 25 maddelik sert tepki
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | 5 şüpheliye tutuklama Tekdağ'a ev hapsi
Fenerbahçe maçı sonrası tansiyon düşmedi! Trabzonspor taraftarları TFF binasında toplandı: "Ferhat Gündoğdu'yu istifaya davet ediyoruz"
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz | "Savunma alanında tecrübelerimizi paylaşırız" mesajı
CHP'den Cumhur'a nifak sokma çabası! Hikmet Çetin Bahçeli'den "MHP-CHP koalisyonu" istedi: "Kılıçdaroğlu-Beştepe" yalanını kim söyletti?
Avrupa ikincisi A Milli Basketbol Takımı yurda döndü! Alperen Şengün'den şampiyonluk sözü: "O kupayla döneceğiz"
CHP'nin şaibeli kurultayına iptal davası yine ertelendi! Takvim salondan aktardı... Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama
İngiltere'den siyonistlere veto: Ünlü askeri okula İsrailli öğrenci kabul edilmeyecek
İzmir Buca Belediyesi'nde işçi grevi çığrından çıktı! Sokaklar virüs yuvası oldu! Vatandaştan tepki: Çocukları sokağa çıkaramıyoruz
CHP'nin kurultay davasında "Kılıçdaroğlu gelsin" talebi! Duruşma tutanakları TAKVİM'de: İmamoğlu ve Özel koordinasyonunda hile yapıldı
Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a sert cevap
Togg T10F dört farklı versiyonuyla satışa çıktı! Fiyatları belli oldu: En düşük model ne kadar?
Batman'da araçta aile katliamı: Anne baba ve 2 çocuk öldü! 24 şüpheli gözaltına alındı