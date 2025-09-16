Aileler çocukları için BES'e yatırım yapıyor

Cazip fon seçenekleri ve yüzde 30'luk devlet katkısıyla Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), giderek daha fazla insanın tasarruf tercihi haline geliyor. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) verilerine göre; yılın ilk 8 ayında BES sistemine katılanların sayısı yüzde 3.8 artışla 9.9 milyona ulaştı. BES fonlarının büyüklüğü ise yılbaşından bu yana yüzde 40'a yakın, sadece Ağustos ayında yüzde 4.5 artış kaydetti ve 1.6 trilyon lira seviyesine çıktı. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, BES sisteminin diğer yatırım araçlarından daha fazla getiri imkânı sunarak hak ettiği ilgiyi çekmeye başladığını ve sistemin büyüme potansiyelinin sürdüğünü söyledi.



KATILIMCI GENÇLEŞİYOR

Bireysel Emeklilik Sistemi gençler arasında giderek en güçlü tasarruf aracı olarak öne çıkıyor. EGM verilerine göre; BES sistemine giriş yaşı ortalaması son yıllarda hızlı bir düşüş gördü. 2019 yılında 38.5 olan sisteme giriş ortalama yaşı 2025 yılı başında 28.4'e kadar geldi. Erken BES uygulamasının yaygınlaşmasıyla bu ortalamanın daha da inmesi öngörülüyor. Ağustos ayında 18 yaş altı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sözleşme sayısı 1 milyon 788 bine ulaştı. Bu alanda Katılım Emeklilik, 183 bin katılımcı ile toplam pazarın yüzde 10'unu aşan bir pay elde etti. 0-1 yaş grubunda da 15 bin katılımcı ile sektör genelinde en çok tercih edilen ilk beş kurumdan biri oldu. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, ailelerin çocukları için BES'e daha erken yaşta yatırım yapmaya başlamasını geleceğe yönelik artan bir finansal bilinç olarak değerlendirirken, özellikle devlet katkısı gibi avantajların, uzun vadeli tasarrufu teşvik ettiğini ve ailelerin artık tasarrufa doğumla birlikte başladığını belirtti. Sincek, "Bu yaklaşımı, geleceğin finansal güvencesi için atılan önemli bir adım olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.