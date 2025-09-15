PODCAST CANLI YAYIN

DenizBank çöktü mü? 15 Eylül 2025 mobil ve internet bankacılığı erişim sorunu

DenizBank kullanıcıları 15 Eylül sabahına büyük bir sürprizle uyandı. Mobil uygulama ve internet bankacılığına erişimde yaşanan sorunlar nedeniyle binlerce kişi işlemlerini gerçekleştiremedi. Para transferinden fatura ödemelerine kadar birçok işlem yarım kaldı

Türkiye'nin önde gelen bankalarından DenizBank'ta teknik aksaklık paniğe neden oldu. 15 Eylül 2025 tarihinde sabah saatlerinden itibaren mobil ve internet bankacılığına giriş yapmak isteyen kullanıcılar bağlantı hatalarıyla karşılaştı.

Fotoğraflar: AA

🌐 Kullanıcılar işlemlerini gerçekleştiremiyor

Erişim sorunu yaşayan vatandaşlar, DenizBank Mobil uygulamasına giriş yapamadıklarını, giriş yapabilenlerin ise kısa süre içinde sistemden atıldıklarını dile getirdi. Para transferleri, fatura ve kredi kartı ödemeleri gibi günlük bankacılık işlemlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle mağduriyetler arttı. Özellikle iş günü sabahına denk gelmesi, birçok kullanıcının ödemelerini ve ticari işlemlerini zamanında yapamamasına neden oldu.

📢 Sosyal medyada şikayet yağmuru

DenizBank'taki erişim problemi kısa sürede sosyal medya gündemine taşındı. Özellikle X (Twitter) üzerinden binlerce kullanıcı, "DenizBank çöktü mü?", "DenizBank'ta sorun mu var?" şeklinde paylaşımlarda bulundu. Bazı kullanıcılar ekran görüntüleriyle yaşadıkları hataları paylaşırken, bazıları da uzun süredir bankacılık hizmetlerine ulaşamadıklarını vurguladı. Bu paylaşımlar, bankanın teknik altyapısında yaşanan sıkıntıların boyutunu gözler önüne serdi.

🏦 Bankadan resmi açıklama bekleniyor

Şu ana kadar DenizBank yönetimi tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, bankanın dijital kanallardaki sorununun ne zaman giderileceği konusunda merak içinde. Daha önce farklı bankalarda da yaşanan benzer teknik arızalar, genellikle kısa süreli bakım çalışmaları veya sistem yoğunluğu nedeniyle ortaya çıkmıştı. Ancak DenizBank cephesinden herhangi bir bilgilendirme yapılmaması, kullanıcıların endişelerini artırdı.

🔍 Olası nedenler neler olabilir?

Uzmanlara göre bu tür erişim sorunları çoğunlukla:

  • Sistem bakım ve güncelleme çalışmaları,

  • Yoğun kullanıcı trafiği,

  • Sunucu kaynaklı teknik arızalar,

  • Güvenlik amaçlı geçici erişim kısıtlamaları nedeniyle yaşanabiliyor.

DenizBank'taki aksaklığın nedeni henüz açıklanmadığı için, kullanıcılar belirsizlik içinde bekliyor.

📌 Son durum

15 Eylül 2025 itibarıyla DenizBank mobil uygulama ve internet bankacılığına erişim sağlamak isteyen kullanıcıların büyük bir bölümü halen sorun yaşamaya devam ediyor. Resmi bir açıklama yapılana kadar, müşterilerin işlem ihtiyaçlarını şubeler veya ATM'ler üzerinden karşılaması öneriliyor.

