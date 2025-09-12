PODCAST CANLI YAYIN

Devlet güvenceli faizsiz ev ve araç alma dönemi başladı! Emlak Katılım'dan kira öder gibi sahip olma fırsatı

Türkiye’de bir kamu bankasından ilk kez tasarruf finansman sektörüne giren Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., ev, araç ve iş yeri sahibi olmak isteyenlere faizsiz, bütçeye uygun taksitlerle iki farklı modelle destek verecek. Bakan Murat Kurum, sistemin vatandaşların hayallerini gerçeğe dönüştüreceğini vurguladı.

Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. ile Türkiye'de ilk kez bir kamu bankası, tasarruf finansman sektörüne katıldı.

Devlet güvencesinde faizsiz finansman sistemiyle ailelerin kendi keselerine göre ödeme planlarını oluşturabileceği, sadece ev değil, araç ve iş yeri sahibi de olabileceği sistemde, Emlak Katılım Tasarruf Finansman vatandaşlara alternatif ödeme planlarıyla destek verecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşımızı devlet güvencesiyle ev, araba ve iş yeri hayallerine kavuşturacak çok güçlü bir adım atıyoruz. Bu yenilikçi sistemle vatandaşlarımız faizsiz, kendi bütçesine uygun taksitlerle ev, araç veya iş yeri sahibi olabilecek." dedi.

Bu sistemde faiz olmadığını, doğrudan doğruya devlet güvencesi olduğunu söyleyen Kurum, şu bilgiyi verdi: "Katılımcılar Emlak Katılım Tasarruf Finansman güvencesiyle bir araya gelecek. Her vatandaşımız kendi bütçesine uygun taksitlerle tasarruf yapacak. Emlak Katılım şubelerine gidecek. Almak istediği ev, araç veya iş yeri için taksit miktarını bütçesine göre belirleyecek. İki model sunacağız. İlkinde çekiliş sistemi olacak. Her ay noter huzurundaki çekilişlerle, sırası gelenlere finansman desteği sağlayacağız. İkinci model ise müşteri bazlı tasarruf finansman modeli. Bu modelde; müşteri teslimat tarihini kendi belirlediği tarihe göre ayarlayacak; çekiliş olmadan ister peşinat ödeyerek, ister tutarı taksitlere bölerek evini, arabasını alabilecek. Her iki modelde de belli bir birikimin ardından, kalan finansman Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından karşılanacak. Vatandaşımız evinde oturmanın, dükkânını işletmenin, aracına binmenin mutluluğunu yaşarken kalan taksitlerini de rahatlıkla ödeyecek."

81 İL KAPSAMA

Peşinat zorunluluğu yok.
Kredi/faiz yok.
Anapara üzerinden taksitli ödeme ile kira öder gibi ev/iş yeri alma imkanı.
Sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olma imkanı.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Satın alınacak ev, araç veya iş yeri için gereken finansman tutarı ve bütçeye uygun aylık taksit miktarı belirlenecek.

Çekilişli veya müşteri bazlı tasarruf finansman modellerinden biri tercih edilecek.

İki modelde de belirli bir birikimin ardından, kalan finansman Emlak Katılım Tasarruf Finansman tarafından karşılanacak.

