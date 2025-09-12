Devlet güvenceli faizsiz ev ve araç alma dönemi başladı! Emlak Katılım'dan kira öder gibi sahip olma fırsatı

Bu sistemde faiz olmadığını, doğrudan doğruya devlet güvencesi olduğunu söyleyen Kurum, şu bilgiyi verdi: "Katılımcılar Emlak Katılım Tasarruf Finansman güvencesiyle bir araya gelecek. Her vatandaşımız kendi bütçesine uygun taksitlerle tasarruf yapacak. Emlak Katılım şubelerine gidecek. Almak istediği ev, araç veya iş yeri için taksit miktarını bütçesine göre belirleyecek. İki model sunacağız. İlkinde çekiliş sistemi olacak. Her ay noter huzurundaki çekilişlerle, sırası gelenlere finansman desteği sağlayacağız. İkinci model ise müşteri bazlı tasarruf finansman modeli. Bu modelde; müşteri teslimat tarihini kendi belirlediği tarihe göre ayarlayacak; çekiliş olmadan ister peşinat ödeyerek, ister tutarı taksitlere bölerek evini, arabasını alabilecek. Her iki modelde de belli bir birikimin ardından, kalan finansman Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından karşılanacak. Vatandaşımız evinde oturmanın, dükkânını işletmenin, aracına binmenin mutluluğunu yaşarken kalan taksitlerini de rahatlıkla ödeyecek."

Faizsiz ev - araç imkanı (AA)