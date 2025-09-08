Uçakta sular artık ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havayolu işletmelerinde her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesine ilişkin talimat verdiklerini açıkladı. Bu uygulama kapsamında uçuş sürelerinin değerlendirmeye alınmayacağını bildiren Bakan Uraloğlu, "Yolculara ücretsiz içme suyu ikramı, yolcu memnuniyetini ve işletmelerimizin uluslararası saygınlığını artıracak" dedi. Uçuş emniyetini doğrudan etkileyen bu kararın önemine dikkat çeken Uraloğlu, "Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.