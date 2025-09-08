SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Uçakta sular artık ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havayolu işletmelerinde her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesine ilişkin talimat verdiklerini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Eylül 2025
Uçakta sular artık ücretsiz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havayolu işletmelerinde her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesine ilişkin talimat verdiklerini açıkladı. Bu uygulama kapsamında uçuş sürelerinin değerlendirmeye alınmayacağını bildiren Bakan Uraloğlu, "Yolculara ücretsiz içme suyu ikramı, yolcu memnuniyetini ve işletmelerimizin uluslararası saygınlığını artıracak" dedi. Uçuş emniyetini doğrudan etkileyen bu kararın önemine dikkat çeken Uraloğlu, "Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Özgür Özel’in sokak çağrısı sonrası yaşananlara soruşturma! Bakan Yerlikaya açıkladı: Asla müsaade etmeyeceğiz
Emekliye yüksek promosyon formülü! İşte kazancı artırma yolları
Türk Telekom
Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | Masada enflasyon, Terörsüz Türkiye, Gazze ve Suriye var
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde skandal görüntüler! CHP’li vekil Ali Mahir Başarır polisin üzerine yürüdü: Buraya gel dedim!
Konya’da hezimet! Türkiye - İspanya: 0-6 | MAÇ SONUCU
İşte velileri ve öğrencileri okula hazırlayacak rehber... Uzmanından TAKVİM’e tavsiyeler...
Özgür Özel ’den yine sokak çağrısı! Avaz avaz bağırdı tehditler savurdu: Son uyarımdır...
Kim Milyoner Olmak İster?de heyecan dolu anlar: 300 bin TL’lik soruda garanti yöntem!
Antalya’daki rüşvet soruşturmasında kim, ne dedi? İlker Arslan ve Fazlı Ateş’in çelişkili ifadeleri: Arsa satışı dediler tapuda izine rastlanmadı
CHP gençlik kollarının provokasyon çağrısı sonrası İstanbul’da eylem yasağı! Valilik duyurdu: 6 ilçede o tarihe kadar yasaklandı
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye açıklaması: 7/24 sahadayız vatandaşın talepleri datada toplanıyor
Teşekkürler Filenin Sultanları! Türkiye - İtalya: 2-3 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye mektubu Siirt’teki şehit ailesine ulaştı! Bu süreci destekliyoruz başka çocuklar babasız kalmasın
Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine telefon! Şehit eşinden anlamlı Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci destekliyorum
Pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetmişti! İzmir Torbalı’daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı
CHP’li Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na fondaş üzerinden ihraç sopası gösterdi: Kimseyi hedef göstermek istemem
Son dakika: Manifest Grubu’na soruşturma! Konserdeki hareketleri büyük tepki çekmişti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Devrim sonrası Suriye’ye dönenlerin sayısı 474 bin 18 kişiye ulaştı
Fenerbahçe’den çifte transfer! Eski yıldız dönebilir