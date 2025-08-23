Türk müteahhitlerden dünya listesinde rekor: ENR 2025’te 45 firma ile ikinci sıradayız

Ticaret Bakanlığı, ENR dergisinin "En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi"nde tarihi bir başarıya imza atıldığını açıkladı. Küresel pazarda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Türk müteahhitlik sektörü temsilcilerinin dünya liginde yine ön sıralarda yerini aldığına işaret edilen açıklamada, uluslararası alandaki başarının bir kez daha tescillediği vurgulandı.

İşte o açıklama: ''ENR'nin 2024 yılı listesinde 43 Türk firma yer alıyordu. 2025 yılı listesinde Türk firma sayısı 45'e yükselmiş ve rekor bir başarıya imza atılmıştır. Firma sayısı itibarıyla, 76 firmayla birinci sırada yer alan Çin'in ardından, 45 firma ile Türkiye ikinci sırada bulunuyor."