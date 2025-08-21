SOCAR’dan Türkiye’ye 7 milyar dolarlık yeni yatırım

Azerbaycan devlet şirketi SOCAR, Türkiye'deki yatırımlarını artırma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SOCAR'ın bugüne kadar Türkiye'ye yaptığı 18 milyar dolarlık yatırıma ilave olarak 7 milyar dolarlık yeni bir petrokimya yatırımı yapacağını duyurdu.

SOCAR Türkiye'nin sosyal sorumluluk projesi olarak ODTÜ iş birliğiyle hayata geçirdiği "Cep Kitapları" projesinin tanıtımına katılan Yılmaz, küresel jeopolitik gelişmelerin enerji güvenliği konusunda Türkiye- Azerbaycan iş birliğinin ne kadar kilit önemde olduğunu ortaya koyduğunu anlattı.

Yılmaz, "Bakü- Tiflis-Ceyhan, Bakü- Tiflis-Erzurum ve TANAP gibi altyapı yatırımlarıyla taçlandırdığımız iş birliğimiz, sadece Türkiye ve Azerbaycan'a fayda sağlamakla kalmayıp, Avrupa'nın enerji güvenliğine de önemli katkılar yapmaktadır." dedi.

SOCAR Türkiye'nin, master plan adı altında yürüttüğü ön mühendislik ve fizibilite çalışmaları sonucunda, Türkiye'ye yaklaşık 7 milyar dolarlık ilave bir petrokimya yatırımı planladığını öğrendiklerini anlatan Yılmaz, "İnşallah bu proje en kısa sürede hayata geçer. Özellikle cari açığımızın azaltılmasında bu projeler çok önemli." diye konuştu.

İŞ DÜNYASINA CEP REHBERİ

Cevdet Yılmaz, Cep Kitapları Projesi ile yönetimden pazarlamaya, finansal okuryazarlıktan iletişime, ekip çalışmasından liderliğe uzanan geniş bir yelpazedeki eserlerin iş dünyasına rehberlik görevi göreceğini anlattı. SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov ise "Bu projeyle yalnızca bireylerin öğrenme kültürünü desteklemeyi değil, aynı zamanda bilgiye erişimde fırsat eşitliği sağlamayı, iş dünyasında yenilikçi yaklaşımlara ilham vermeyi hedefliyoruz." dedi.