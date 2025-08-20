Katılım Emeklilik’ten ailelere eğitimde finansal güvence

Katılım Emeklilik'in sunduğu Eğitim Güvencesi ve Okul Taksit Sigortası, aileler tarafından yoğun ilgi görüyor. Katılım Emeklilik, sunduğu bu ürünlerle geleceğe güvenle bakabilen nesiller için ailelerin yanında duruyor.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Katılım Emeklilik olarak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın nitelikli eğitim alabilmeleri için elimizden gelen tüm desteği sağlamaya kararlıyız. Eğitim, bir ülkenin en değerli sermayesidir ve biz de bu alandaki finansal güvence ihtiyacını karşılamak adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Çocuklarımızın eğitimlerini güvence altına alan sigorta ürünleri, aileler için sağlam bir kalkan görevi görüyor ve geleceğe yapılan yatırımı koruma altına alıyor." dedi.