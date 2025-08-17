PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

İzmir toplu ulaşım ücretlerine zam: Tam biniş 30 lira oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere toplu taşıma tarifelerinde artışa gitti. Tam biniş ücreti 25 liradan 30 liraya yükselirken, öğrenci ve öğretmen tarifeleri ile 60 yaş üstü biniş ücretleri de zamlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ağustos 2025
İzmir toplu ulaşım ücretlerine zam: Tam biniş 30 lira oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere şehir içi toplu ulaşıma zam yaptı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde alınan kararlarla kentteki toplu ulaşım tarifeleri düzenlendi.

Bu kapsamda tam biniş ücreti 25 liradan 30 liraya, öğrenci biniş ücreti 10 liradan 15 liraya, öğretmen biniş ücreti 17,72 liradan 20 liraya, 60 yaş üstü biniş ücreti ise 20 liradan 25 liraya yükseltildi. Ayrıca aylık öğrenci abonman kontör ücreti de 4,80 liradan 6,34 liraya çıktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş cezaevinden kiralık katil tuttu! Aziz İhsan Aktaş’a suikast planı... Selahattin Yılmaz’a taşere ettiler
Emekli olamayanlara prim iadesi imkanı: Kimler nasıl başvurabilir?
17 Ağustos’un 26. yılında acı yine yürekleri dağladı
Başkan Erdoğan’dan Alaska’daki zirveye ilişkin açıklama! Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır
Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası şok sözler! Hakem kıyağıyla da olmuyor
Domuz eti satmanın Batı’da ağır yaptırımları var! Takvim’in ifşa ettiği Bifet sonrası gündem oldu: Hapis cezası, milyonlarca euro para cezası...
Alaska’da büyük skandal! Gizli belgeler yazıcıda unutuldu tüm detaylar ifşa oldu: İptal edilen yemeğin menüsü bile var
Kanarya’ya sarı kırmızı duvar! Göztepe - Fenerbahçe: 0-0 | MAÇ SONUCU
CHP’li İBB’ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
6-10 km arası yıllık 27 bin 720 TL! Ankara’da servis ücretlerine yüzde 30 zam | İşte km bazlı aylık ve yıllık fiyat tablosu
Batı basınından kulis bilgisi: Trump uçaktan aradı: Donbass’ı sordu | Zelenskiy teklifi reddetti
MHP’den İstanbul’da Terörsüz Türkiye buluşması | Anayasanın 6 maddesi kırmızı çizgimizdir
Kulisler kaynıyor! Toplam 56 Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti | Yeni katılımlar olacak mı?
Yeşil Vatan’da alevlere geçit yok! Karamürsel’de tam kontrol | Gelibolu için mücadele başladı
Alaska’da neler oldu? Putin yemek bile yemeden ayrıldı | Trump’tan Avrupa’ya Zelenskiy mesajı | Beyaz Saray’dan olay paylaşım
Ole Gunnar Solskjaer kararını verdi! İlk kez forma giyecekler
Kemal Kılıçdaroğlu’nun hazırlığı... Ekrem İmamoğlu’nun trollerine karşı harekete geçti
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Beşiktaş’a! İki bomba birden
CHP Atakum delege seçimlerinde kavga çıktı! Kavgayı polis ayırdı
Galatasaray’dan 20 milyon euroluk transfer! Savunmaya ilaç olacak