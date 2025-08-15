PODCAST CANLI YAYIN
BES fon büyüklüğü 1,67 trilyon lirayı aştı: Tamamlayıcı emeklilik sistemi geliyor

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde OKS dahil katılımcı sayısı 17.6 milyona dayanırken, fon büyüklüğü de 1 trilyon 673 milyar lirayı aştı.

15 Ağustos 2025
BES fon büyüklüğü 1,67 trilyon lirayı aştı: Tamamlayıcı emeklilik sistemi geliyor

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) büyümesini sürdürüyor. Sistemin fon büyüklüğü, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ve devlet katkısı dahil 1 trilyon 673 milyar lirayı, katılımcı sayısı da 17 milyon 588 bini aştı.

9.8 MİLYON GÖNÜLLÜ BES
Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) 12 Ağustos tarihli verilerine göre; katılımcı sayısının 9 milyon 870 bin 448'e ulaştığı Gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 1 trilyon 561 milyar liraya geldi. Katılımcı sayısının 7 milyon 717 bin 900 olduğu Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) ise fon büyüklüğü devlet katkısı dahil yaklaşık 112.2 milyar lira oldu.

TES GELİYOR
18 yaş altının sisteme dahil edilmesiyle daha da güçlenen BES, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle (TES) vites büyütecek. Bu reform kapsamında Otomatik Katılım Sistemi'nin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kurulacak. Orta Vadeli Program'da yer alan sistem ile çalışanlara Sosyal Güvenlik Kurumu dışında ikinci emeklilik imkanı sunulacak.

İŞVEREN DE KATILACAK
Halen Otomatik Katılım Sistemi'ne katılan çalışanların brüt maaşlarından her ay en az yüzde 3 kesinti yapılarak sisteme aktarılıyor. Sisteme devlet de yüzde 30 devlet katkısı ile destek veriyor. Emeklilik için sistemde 10 yıl kalmak ve 56 yaşına gelmek yetiyor. Bu şartları sağlayanlardan isteyenlere toplu para isteyenlere de maaş ödemesi yapılıyor. Otomatik Katılım Sistemi'yle devreye alınan bu ikinci emeklilik sistemi, tamamlayıcı model ile daha da geliştirilecek. Bu kapsamda işveren katkısı da devreye alınacak. Otomatik Katılım Sistemi isteğe bağlı iken, tamamlayıcı sistem her çalışanı kapsayacak.

ÜÇLÜ YAPI KURULACAK

Hem çalışanlar hem devlet hem işveren sisteme katılacak.

Çalışanlar brüt maaşlarının en az yüzde 3'ünü sisteme aktaracak.

İşveren de personeli için SGK'ya her ay yatırdığı sigorta priminin yanı sıra, bir de tamamlayıcı emeklilik katkısı ödemesi yapacak. Brüt maaş üzerinden belirlenecek yüzdelik oranda her ay işveren katkısı olacak.

Ayrıca yüzde 30 devlet katkısı da bulunacak.

