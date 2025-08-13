Memur zammında ilk teklif açıklandı

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, sözleşmeli personeli ilgilendiren zamlara ilişkin olarak yeni aşamaya geçildi. Sendikaların ortaya koyduğu zam teklifleri hükümet tarafından değerlendirilip zam teklifini verdi. Hükümet tarafının zam teklifi, 2026 yılının ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ayı için 6, 2027 yılının ilk 6 ayı için 4, ikinci 6 ay için yüzde 4 şeklinde oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme kapsamında düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Işıkhan tekliflerle ilgili "Sendikalardan toplamda 1048 teklif geldi. Şu anda 1107 madde üzerinde müzakerelerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Memur tarafı yüzde 88 zam istemişti. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerinin zamlar üzerinde etkili olması bekleniyor. Taraflar arasında ağustos ayı sonuna kadar bir uzlaşı sağlanamaması durumunda ise devreye Kamu Görevlileri Hakem Heyeti girecek. Heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak.

Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde son sözü söyleyecek olan Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, 11 üyeden oluşuyor. Heyetin verdiği kararlar kesin olup, bu kararlara itiraz edilemiyor. Kurul, başvurunun ardından 5 gün içinde kararını açıklamak zorunda.

HEDEFİMİZ OPTİMUM NOKTAYA ULAŞMAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, 2002 yılından bugüne kadar tüm çalışanların haklarında tarihi iyileştirmeler yaptıklarını ve sosyal diyalog mekanizmalarını hep açık tuttuklarını dile getirdi. Bu mekanizmaların gerçekleştiği masalarda dayatma değil istişare anlayışıyla hareket ettiklerini de kaydeden Işıkhan, "Teklifimiz 2026 yılı ilk altı ay için yüzde 10, ikinci altı ay için yüzde 6; 2027 yılı ilk altı ay için yüzde 4 ve ikinci altı ay için yüzde 4 şeklindedir. Bu teklif henüz ilk teklifimizdir. Memurlarımıza toplu sözleşme sürecimiz devam ediyor." dedi.

Işıkhan, Bakanlık olarak çalışma hayatında kamu hizmetlerinin sunumunda verimliliği, kaliteyi, disiplini ve başarıyı odaklayan projelere devam edeceklerinin altını çizerek şöyle konuştu: ''Amacımız mali disiplin ile maaş dengesi arasında optimum noktayı bulmak hem ülke ekonomisinin sürdürülebilirliğini hem de çalışanlarımızın refahını birlikte temin etmektir. Refahı tabana yayarak geçici değil sürekli bir kalkınmayı hedefliyoruz."