SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk teklif için saat belli oldu

6.5 milyon memur ve emekli için yürütülen toplu sözleşme sürecinde önemli viraja girildi. Hükümet tarafı saat 14.00'te ilk zam teklifini yapacak. Peki karar ne zaman verilecek? Uzlaşma sağlanamazsa ne olacak? Milyonları neler bekliyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi :12 Ağustos 2025 , 10:04 Güncelleme Tarihi :12 Ağustos 2025 , 10:33
Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk teklif için saat belli oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emekli için önemli haftaya girildi. 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin yürütülen 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde sıra kamu işvereninin teklifine geldi.

Memur ve emekli zam teklifi saat 14'te!


SAAT BELLİ OLDU
Hükümet tarafı saat 14.00'te ilk zam teklifini yapacak. Memur-Sen'den yapılan açıklamada, "Çalışma Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın'ı arayarak Kamu İşveren Heyeti'nin bugün saat 14.00'da teklif vereceğini bildirdi." ifadeleri kullanıldı.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

Peki karar ne zaman verilecek? Uzlaşma sağlanamazsa ne olacak? Milyonları neler bekliyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

SÜREÇ NASIL YÜRÜTÜLECEK?
Çalışma takvime göre 12 Ağustos'a kadar hizmet kollarına ilişkin komisyon raporları müzakere edilecek. 12 Ağustos'ta ise kamu işvereninin kamu görevlilerinin geneline ilişkin teklifi değerlendirilecek. Ancak bu toplantıda zam oranı dışındaki tekliflerin ele alınması bekleniyor. Takvimde 15 Ağustos'ta kamu işvereninin kamu görevlilerinin geneline ilişkin teklifini vereceği belirtiliyor. Ardından müzakerelerin ardından toplu sözleşme görüşmeleri 19 Ağustos'ta sona erecek.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

UZLAŞMA SAĞLANAMAZSA NELER YAŞANACAK?
19 Ağustos'u takip eden 3 iş günü içerisinde yani 20-22 Ağustos arasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu; 20 Ağustos'ta başvurulması durumunda en geç 25 Ağustos'ta, 21 Ağustos'ta başvurulması durumunda en geç 26 Ağustos'ta, 22 Ağustos'ta başvurulması durumunda en geç 27 Ağustos'ta kararını verecek.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

HAKEM KURULU KİMLERDEN OLUŞUYOR?
Kanuna göre kurul 11 üyeden oluşuyor. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanları arasından Cumhurbaşkanı'nca başkan olarak seçilecek bir üye; bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından dört üye; en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye; üniversitelerin kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi, çalışma ekonomisi, iktisat ve işletme bilim dallarından en az doçent unvanını taşıyanlar arasından Cumhurbaşkanı'nca seçilecek bir üye; en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından üç, ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından ikişer olmak üzere önerilecek toplam 7 öğretim üyesi arasından Cumhurbaşkanı'nca seçilecek bir üye yer alıyor.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

NELER BELİRLENECEK?
Memurların ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları karara bağlanacak. Bu kapsamda önümüzdeki 2 yıla ilişkin 4 ayrı zam oranı belirlenecek. 11 hizmet kolunun ek ödeme vb. talepleri de değerlendirilirken, bu kapsamda kamu görevlileri yeni kazanımlar elde edecek.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

KARARLAR NASIL VE NE ZAMAN UYGULANACAK?
8. Dönem Toplu Sözleşme 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlüğe girecek. Burada belirlenecek Ocak ayı zam oranına ayrıca enflasyon farkı eklenecek. Bu farkı, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon oranı gösterecek. İkinci yarıdaki enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak. Fark, 2025 enflasyonu Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi yüzde 24 olarak gerçekleşirse yüzde 1.22 olacak. Yıl sonunda TÜFE'nin Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 29 çıkması halinde ise enflasyon farkı yüzde 5.30'a yükselecek.



YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk teklif için saat belli oldu
CHP’li İBB’deki yolsuzluk çetesinin medya ayağına operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
AFAD açıkladı: Balıkesir’de 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası 786 artçı! 1 kişi hayatını kaybetti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bir rüşvet operasyonu daha! 195 milyonluk çark... Kuyumcular ve döviz büroları üzerinden akladılar
Orman yangınlarıyla mücadele! Bakan Yumaklı son durumu paylaştı | Hangi illerde kontrol altında?
Tel Aviv’de atama krizi! Katz genelkurmay başkanını hedef aldı: Ordu Karışma dedi
CHP’nin CIA - MOSSAD ve FETÖ mesaisi! Rezan Epözdemir’in kirli ağı | Skandal fotoğraftaki herkes şüpheli
Jose Mourinho’dan farklı 11! Fenerbahçe Feyenoord’u böyle yıkacak
Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu fırtına uyarısı: Sıcak hava dalgası, yağmur ve sert rüzgar bir arada! Çanakkale, İzmir, Manisa...
Galatasaray’a çifte yıldız! Sona gelindi
İş insanı Halit Yukay’ın kaybolduğu kazada yeni detaylar ortaya çıkıyor! Yukay Kıvanç Tatlıtuğ ile telefonda konuşurken mi çarpıştı?
Eşiniz vefat ettiğinde ölüm aylığı nasıl ve ne kadar alırsınız? İşte bilinmesi gerekenler!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! Türkiye’nin yükselişine kimse engel olamayacak
Rezan Epözdemir’in rüşvet ağı mercek altında! Savcıyla kulüplerde partiledi... Haberlerine Erişim yasağı aldırdığı otelde tatil yaptı
Başkan Erdoğan’dan 80. yılında BM’ye reform mesajı!
Fenerbahçe’den orta sahaya süper yıldız!
Rezan Epözdemir ve Çallı’dan organize işler! 50 bin €’luk Mercedes şantajı, 150 bin $’lık tahliye rüşveti: TAKVİM ifade tutanağına ulaştı
Balıkesir’de deprem sonrası yıkılan binanın önceki haline TAKVİM ulaştı! Binada kolon kesildi şüphesi | Müteahhit ve sahibi gözaltında
Dizilerle valiz hazırlatacak plan: Türkiye 72 ülkede ekrandan turist çekecek
Gayrimenkul sertifikasında Damla Kent projesine rekor talep! Bakan Kurum rakamları açıkladı: DMLKT borsada ne zaman ilem görecek?