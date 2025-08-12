Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk altı ay için yüzde 10 ikinci altı ay için yüzde 6 zam teklifi

SON DAKİKA
Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk ay 6 ay için yüzde 10 ikinci 6 ay için yüzde 6 zam teklifi

6.5 milyon memur ve emekli için yürütülen toplu sözleşme sürecinde önemli viraja girildi. Hükümet tarafı memura ilk ay 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6 zam teklifi yaptı. Peki karar ne zaman verilecek? Uzlaşma sağlanamazsa ne olacak? Milyonları neler bekliyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi :12 Ağustos 2025 , 10:04 Güncelleme Tarihi :12 Ağustos 2025 , 14:32
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emekli için önemli haftaya girildi. 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin yürütülen 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde sıra kamu işvereninin teklifine geldi.

Memura zam teklifi belli oldu!

TEKLİF YAPILDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Memur Konfederasyonları ve Sendika Genel Başkanları ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, memur emeklilerinin maaşlarına 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 10 ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 4'lük zam öngören bir teklifte bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (Ekran görüntüsü)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (Ekran görüntüsü)

MEMUR-SEN TEKLİFİ KABUL ETMEDİ
Memur-Sen yapılan teklifi kabul etmedi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklif sonrası yaptığı açıklamada, "Ortada pazarlık yapacak bir teklif görmüyoruz" dedi.

Peki karar ne zaman verilecek? Uzlaşma sağlanamazsa ne olacak? Milyonları neler bekliyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

SÜREÇ NASIL YÜRÜTÜLECEK?
Çalışma takvime göre hizmet kollarına ilişkin komisyon raporları müzakere edildi. Kamu işvereninin kamu görevlilerinin geneline ilişkin teklifini bugün verdi. Müzakerelerin ardından toplu sözleşme görüşmelerinin 19 Ağustos'ta sona ermesi bekleniyor.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

UZLAŞMA SAĞLANAMAZSA NELER YAŞANACAK?
19 Ağustos'u takip eden 3 iş günü içerisinde yani 20-22 Ağustos arasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu; 20 Ağustos'ta başvurulması durumunda en geç 25 Ağustos'ta, 21 Ağustos'ta başvurulması durumunda en geç 26 Ağustos'ta, 22 Ağustos'ta başvurulması durumunda en geç 27 Ağustos'ta kararını verecek.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

HAKEM KURULU KİMLERDEN OLUŞUYOR?
Kanuna göre kurul 11 üyeden oluşuyor. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanları arasından Cumhurbaşkanı'nca başkan olarak seçilecek bir üye; bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından dört üye; en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye; üniversitelerin kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi, çalışma ekonomisi, iktisat ve işletme bilim dallarından en az doçent unvanını taşıyanlar arasından Cumhurbaşkanı'nca seçilecek bir üye; en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından üç, ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından ikişer olmak üzere önerilecek toplam 7 öğretim üyesi arasından Cumhurbaşkanı'nca seçilecek bir üye yer alıyor.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

NELER BELİRLENECEK?
Memurların ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları karara bağlanacak. Bu kapsamda önümüzdeki 2 yıla ilişkin 4 ayrı zam oranı belirlenecek. 11 hizmet kolunun ek ödeme vb. talepleri de değerlendirilirken, bu kapsamda kamu görevlileri yeni kazanımlar elde edecek.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

KARARLAR NASIL VE NE ZAMAN UYGULANACAK?
8. Dönem Toplu Sözleşme 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlüğe girecek. Burada belirlenecek Ocak ayı zam oranına ayrıca enflasyon farkı eklenecek. Bu farkı, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon oranı gösterecek. İkinci yarıdaki enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak. Fark, 2025 enflasyonu Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi yüzde 24 olarak gerçekleşirse yüzde 1.22 olacak. Yıl sonunda TÜFE'nin Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 29 çıkması halinde ise enflasyon farkı yüzde 5.30'a yükselecek.



