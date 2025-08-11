Yeni çiftlere ev kurmaları için indirim sağlanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi büyüyor. 150 bin lira faizsiz kredi desteğinin verildiği, evlilik öncesi ve sonrası eğitim hizmetlerinin sunulduğu proje kapsamında, alışverişlerde de indirim yolu açılıyor. Yeni iş birlikleri sonrasında 19 firma daha projeye dahil olarak, evlenecek gençlere mevcut indirimlerine ek olarak yüzde 10 ile 35 arasında değişen oranlarda indirim imkanı sunmaya başladı. Böylece indirim desteği sağlayan firma sayısı yerelde bin 98, ulusal düzeyde ise 39 oldu.



İŞTE O FİRMALAR

Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençler için yapılan iş birlikleri kapsamında, özel indirimler sunmaya başlayan 19 ulusal firma şöyle: "Alfemo, Armis Yatak, Bambi, Divanev, Dizayno Home, Doqu Home, DS Damat, Enza, Gümüşsuyu, Gündoğdu Mobilya, Hatemoğlu, Kilim, Ndesign, Puffy, Saray Halı, Storish, Trendyol, Weltew, Yataş Bedding."