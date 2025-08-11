Doğrudan satışta yeni dönem! Piramit sisteme geçit yok

Ticaret Bakanlığı, doğrudan satış sistemlerinin piramit satış sistemine dönüşmesinin önlenmesi amacıyla tedbir alırken bu sistemlerin şeffaf, adil ve güvenilir şekilde işlemesine yönelik temel esasları belirledi.



Bakanlık tarafından hazırlanan ve ilk defa doğrudan satışlar için özel hükümler getiren "Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı, doğrudan satış sistemlerinin piramit satış sistemine dönüşmesinin önlenmesi amacıyla tedbir alırken bu sistemlerin şeffaf, adil ve güvenilir şekilde işlemesine yönelik temel esasları belirledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yönetmeliğin bir taraftan tüketici haklarının ve çıkarlarının korunması, diğer taraftan doğrudan satış sistemlerine ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla hazırlandığı vurgulandı.