Bakan Kurum: Deprem bölgesinin her karışında devlet çalışmış, millet kazanmıştır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut Meydan Projesi alanındaki konut ve iş yerleri şantiyesinde incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, depremin yaşandığı ilk günden bu yana afet bölgesinden bir an bile ayrılmadan yerinde hizmet anlayışıyla çalıştıklarını ifade etti.

Deprem bölgelerindeki kentlerin yeniden inşası için mücadele ettiklerini ifade eden Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesinin her karışında devlet çalışmıştır, millet kazanmıştır, başarısız olmamızı bekleyen kim varsa hep birlikte kaybetmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletiyle nasıl bileği bükülmez bir dayanışması olduğunu göstermiştir. Nasıl, sırtı yere gelmez bir gücü olduğunu ortaya koymuştur. Tek bir arzumuz var; 11 ilimiz yaralarını tamamen sarsın istiyoruz, her şehrimiz küllerinden yeniden doğsun istiyoruz.

Birer Anka kuşu gibi geleceğe kanat çırpsın istiyoruz. Bu hedeflere elbet ulaşacağız. Çünkü bizim yolumuz milletin mutluluğuna giden yoldur. Bu yolda tek gücümüz ise yine milletimizin güvenidir, annelerimizin duasıdır. Şunun altını kalın kalın çiziyorum. Bizim ardımızda bu güven, bizim yanımızda bu dualar varken karşımızda kimse duramaz. Bizim yanımızda 'Allah sizden razı olsun' diyen on binlerce Adıyamanlı, Hataylı, Maraşlı, Antepli kardeşim varken sırtımız yere gelmez."