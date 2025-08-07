Sanayi okul iş birliği güçlenecek

PODCAST CANLI YAYIN
Türkiye’nin tek birincil alüminyum üreticisi olan Eti Alüminyum, sanayi-okul iş birliğini güçlendirmek ve nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla ‘Sanayi Z.0 Programı’nı sürdürüyor. Program süresince 200 öğrenci staj programına katıldı

Cengiz Holding çatısı altında, küresel bir marka olarak faaliyetlerini sürdüren Eti Alüminyum, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yürüttüğü 'Sanayi Z.0 Programı' kapsamında mesleki eğitimi desteklemeyi sürdürüyor.

2021-2022 eğitim-öğretim yılında başlatılan program, Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde makine, elektrik, metal işleri ve kimya bölümlerinde okuyan öğrencilerin mesleki ve teknik gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Program kapsamında başarılı öğrencilere burs desteği sağlanırken, öğrenciler zorunlu stajlarını Eti Alüminyum tesislerinde gerçekleştiriyor.

Okul bünyesinde teknik atölyeler kuruluyor, Eti Alüminyum mühendisleri, öğrencilere birebir mentorluk desteği sunuyor. Programın başlangıcından bu yana 200 öğrenci staj programına katıldı, 180 öğrenci burs aldı. Mevcut 4 teknik atölye, çağın ihtiyaçlarına uygun teknolojik ekipmanlarla modernize edildi. Ayrıca, teknik çizim eğitimlerini desteklemek amacıyla bir bilgisayar laboratuvarı kuruldu. Mevcut atölyelere ise torna ve freze makinesi desteği sağlandı. Öğrencilerin alanlarıyla ilgili becerilerini artırmak ve karşılaşabilecekleri problemleri çözebilmek adına pratik yapmalarını sağlayacak terminlik malzeme desteği sunuldu.

GELECEĞİMİZ İÇİN
Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, 'Sanayi Z.0 Programı'nın yalnızca eğitime değil; Türkiye'nin üretim geleceğine de katkı sunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Günümüzde sürdürülebilir sanayi üretimi için yalnızca teknoloji ve sermaye değil; nitelikli insan kaynağı da vazgeçilmez bir unsur. Sanayi Z.0 Programı'nı bu bakış açısıyla kurguladık. Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle birlikte yürüttüğümüz bu yolculuk, yalnızca okul sıralarında değil; atölyede, sahada ve gerçek üretim ortamlarında da devam ediyor. Buradaki hedefimiz, gençlerimize yalnızca teknik beceriler kazandırmak değil; aynı zamanda onları öz güven, iş disiplini ve sorumluluk bilinciyle donatmak. Sanayi-okul iş birliğini bir seçenek olarak değil, sanayimizin ve ülkemizin geleceği adına bir zorunluluk olarak görüyoruz."

ÖNCÜ GRUPLARDAN
1967 yılında temelleri atılan ve 1973'te üretime başlayan Eti Alüminyum, 2005'ten bu yana sanayinin öncü gruplarından Cengiz Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor. Özelleştirme İdaresi'nden alındıktan sonra yenileme, kapasite artırımı ve teknoloji yatırımlarına hız verilen tesislere, bugüne kadar 700 milyon doları aşan yatırımlar yapıldı. Tüm bu yatırımlar sayesinde bugün, Türkiye'de madenden son ürüne kadar üretim yapabilen tek entegre tesise sahip olan Eti Alüminyum'da yılda 82.000 ton alüminyum üretiliyor. Üretilen ürünler, pencere profilinden uçaklara, turizmden savunma sanayine kadar çok geniş bir alanda kullanılıyor.

