Fındık hedefi bu yıl 453 bin ton!

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, sahadaki gözlemlere dayalı yapılan belirlemelere göre, fındık rekoltesinin bu yıl 453 bin ton olmasının beklendiğini ifade etti.

Giriş Tarihi :07 Ağustos 2025
TMO'nun bu yıl 13'üncü kez fındık alımıyla görevlendirildiğine işaret eden Güldal, Türkiye'nin, dünya fındık üretiminin yüzde 64'ünü tek başına üstlendiğini ve ürünün yaklaşık yüzde 80'ini ihraç ettiğini belirterek, "İhraç anlamında da önemli bir gelirimiz oluyor, geçen yıl itibarıyla 2,5 milyar dolarlık döviz getirisi sağlamış oldu. Bu anlamda fındığın, ülkemiz ve üreticilerimiz için çok değerli olduğunu ifade etmek lazım" dedi. Bu yıla ilişkin alım fiyatlarını dün duyurduklarını hatırlatan Güldal, kabuklu Giresun tipi fındığın kilogram fiyatının 200 lira, levant tipi fındığın kilogram fiyatının da 195 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

