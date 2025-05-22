EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü açıkladı! Satılık konut sayısı artıyor kiralıklar azalıyor

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, verilere göre satılmayı bekleyen konut sayısında yıl başına göre yaklaşık yüzde 20 seviyelerinde bir artış var. Buna karşın, kiralanmayı bekleyen konut sayısında ise yüzde 17 civarında bir düşüş yaşanıyor" dedi. Şehir bazında konut arzındaki değişimlere de dikkat çeken Yazıcı, şöyle konuştu: "Satılık konut ilanlarındaki en yüksek artış yüzde 22 ile Ankara'da gerçekleşti. Ankara'yı yüzde 17.6 artışla İzmir, yüzde 13.4 ile İstanbul takip ediyor. Bu da gösteriyor ki özellikle büyükşehirlerde satılık konut arzı belirgin şekilde artıyor. Kiralık konut cephesinde tablo farklı. İstanbul'da kiralık konut stoku yüzde 22 azalırken, Ankara'da bu oran yüzde 21.2 seviyesinde."

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