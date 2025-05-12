Özel derslerin fiyatlar dudak uçuklattı: Saat başı 7 bin 500 lira isteyen bile var!

Okullarda sınav tarihleri yaklaştı, hem öğrencileri hem de velileri telaş sardı. Liselere, üniversitelere giriş sınavlarına hazırlananlar özel derslere yöneldi. Ancak fiyatlar şaşırttı.



Ağırlıklı olarak öğretmenlerin, akademisyenlerin ve üniversite öğrencilerinin yer aldığı sektörde saatlik ücretler dudak uçuklattı. Talebin fazla olduğunu gören kimi öğretmenler ücretlerini iyice kabarttı. Online hizmet sitelerinde yer alan ilanlara göre, saat ücreti lise ve üniversite sınavlarına hazırlıkta 6 bin liraya kadar çıktı. Saati 6 bin liradan haftada 2 saat ders alan bir kişi için aylık fatura 48 bin lirayı buldu.



SAYISAL PAHALI

Saati 600 liraya da 6 bin liraya da ders imkanı bulunurken; hafıza geliştirme ve hızlı okuma gibi teknikleri öğrenmek isteyenler için fatura daha da kabardı. Bu dersler için saatine 7 bin 500 lira isteyen de çıktı. Özel derslerde fiyatların öğretmene, ders alanına, lokasyona göre farklılık gösterdiği belirtildi. Sayısal alanlarda ders ücretlerinin sözele göre daha yüksek olduğu görülürken; şehir ve semt de fiyatlara etki etti.



Yüksek puanlı, öne çıkan üniversitelerden mezun olan öğretmenlerin ders başına daha fazla ücret istediği görüldü. Yüz yüze dersler de online dersleri fiyatta geçti. Yüksek fiyatlara tepki gösteren veliler ve gençler ise her iki tarafı da memnun edecek tarifeler uygulanmasını istedi.



ÖĞRENCİLERE 5 TAVSİYE

Uzmanlar, sınavlara hazırlanan öğrencilere 5 önemli tavsiyede bulunuyor:



Mutlaka bir çalışma planınız olsun. Her dersten bitirmeniz gereken konuları tek tek yazın. Hangi konu hangi tarihte bitecek belirleyin. Haftalık planlar yapın. Konularınız ilerledikçe mutlaka tekrar için zaman ayırın.



Bir konuyla ilgili bilmeniz gerekenleri tam olarak öğrenmeden soru çözmeyin.



Bol bol test ve deneme çözün.



Sınavlardaki sorularda sizin okuduğunuzu anlayıp, anladıklarınızı yorumlayarak cevaba ulaşmanız istenecek. Bu sebeple sizin yorumlama gücünüzü geliştirecek kitaplar okuyun.



Sizi mutlu edecek uğraşlar bulun ve verdiğiniz molalarda bu uğraşlara zaman ayırın. Fakat bu uğraşlarınızın ders çalışmanızın önüne geçmesine de izin vermeyin.

EKONOMİ SERVİSİ